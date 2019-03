Am aflat cine este noul iubit al ex-logodnicei lui Cazacu! ”Prințișorul asfaltului” are o avere de 10 milioane €

Anna Roman pare că simte din nou fluturi în stomac. După două relații nu tocmai perfecte, frumoasa brunetă și-ar fi găsit fericirea mult visată. Ex-logodnica prezentatorului de la Kanal D s-a combinat cu un potent om de afaceri din România. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii despre iubitul ex-logodnicei lui Cătălin Cazacu. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA GHENEA I-A SPUS ”ADIO!” FIULUI LUI MR. CASH?!)

Frumoasa Anna Roman iubește din nou. Din câte se pare, ex-logodnica lui Cătălin Cazacu și-a găsit fericirea în brațele unui businessman pe care încearcă să-l țină departe de ochii curioșilor. (NU RATA, AICI: ADEVĂRUL DESPRE ”DIVORȚUL” DINTRE BIANCA & ALEX: ”DEVENISE AGRESIV ȘI…”)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan).ro a intrat în posesia unor informații senzaționale despre misteriosul afacerist care i-ar fi furat inima sexoasei brunete. Potrivit unor surse din anturajul ex-logodnicei lui Cătălin Cazacu, cel care a cucerit-o pe Anna Roman este un prosper afacerist originar din Bistrița-Năsăud. El ar fi supranumit ”Prințișorul asfaltului”, pentru că firma pe care o conduce alături de tatăl său a contribuit substanţial la modernizarea mai multor drumuri din zonă și a înregistrat o cifră de afaceri consistentă.

”Este foarte cunoscut în Bistrița. E unul dintre cei mai renumiți afaceriști din zonă și asta pentru că are o avere de aproximativ 10 milioane de euro. E cel mai de succes constructor de drumuri din Bistrița. A prins mai multe contracte de modernizare”, ne-a mărturisit o sursă din anturajul brunetei.

Anna Roman își ține iubitul ”la secret”

„Da, există cineva în viaţa mea. Este iubitul meu, dar momentan îl ţin ascuns, pentru mine. Vreau să mă bucur doar eu. Suntem împreună de două luni. Este român, dar nu este din Bucureşti, este din Cluj. Este puţin mai mare ca mine şi ne-am cunoscut de Crăciun, întâmplător, la o masă, printr-un prieten comun. Nu ştia nimic despre mine. Este o relaţie serioasă”, a mărturisit Anna Roman, pentru un post TV.

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu peripeţii. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui. (NU RATA, AICI: AM AFLAT MOTIVUL PENTRU CARE JUDECĂTORII L-AU IERTAT PE RAOUL DE ÎNCHISOARE CU EXECUTARE)

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui. Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

