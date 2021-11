Daniela Crudu este o figură populară în showbizul românesc. De-a lungul timpului, bruneta s-a aflat în centrul atenției, fie că a fost vorba despre o apariție sexy pe micile ecrane, fie că a fost vorba despre vreun scandal. În tot acest timp, însă, Cruduța a trecut printr-o serie de transformări și a ajuns una dintre cele mai dorite tinere din showbiz, fiind invitată și ca prezentatoare la diferite evenimente. Câți euro cere Daniela Crudu pe oră?

Pe când avea doar 17 ani, Daniela Crudu a apărut, prima oară, într-un videoclip al celor de la BUG Mafia. Apoi, tânăra a devenit cunoscută, după ce a apărut în diferite emisiuni TV, pe post de asistentă. Anii au trecut, iar Cruduța s-a transformat din ce în ce mai mult, apelând la operațiile estetice. În prezent, este una dintre cele mai dorite tinere din showbizul românesc. De asemenea, odată cu popularitatea pe care o are, Daniela este invitată să prezinte anumite evenimente. Câți euro cere Daniela Crudu pe oră?

Citește și DANIELA CRUDU, FILMATĂ GOALĂ DUPĂ O PARTIDĂ PE “CAMERĂ”. SCENE INTERZISE CARDIACILOR!

Am aflat tariful! Câți euro cere Daniela Crudu pe oră

În afara contractelor de imagine pe care Daniela Crudu le are, bruneta se prezintă la anumite evenimente pentru a le prezenta. De exemplu, în condițiile în care o persoană își dorește ca Daniela Crudu să fie MC-ul evenimentului sau să prezinte un anumit spectacol, trebuie să știe că prețul nu este deloc unul mic. Pentru doar o singură oră, fosta asistentă de televiziune încasează 1000 de euro.

Însă, prețul pe oră este unul mai mic, în comparație cu Andreea Mantea, care încasează în jur de 1300 de euro, potrivit unei agenții de evenimente.

Vezi și DIN CE CÂȘTIGĂ ACUM BANI DANIELA CRUDU, DUPĂ CE S-A RETRAS DIN TELEVIZIUNE: ”CAM ATÂT FAC, DAR NU MĂ PLÂNG”

Ce spunea Daniela Crudu despre intervențiile estetice

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”.

Sursă foto: arhivă Cancan