Din ce câștigă acum bani Daniela Crudu, după ce s-a retras din televiziune: ”Cam atât fac, dar nu mă plâng”

Daniela Crudu s-a retras din televiziune și a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit și din ce câștigă bani în momentul de față, după ce a renunțat la proiectele TV.

Era abonată la show-urile de televiziune, dar acum vrea să-și trăiască viața departe de lumina reflectoarelor. O bună perioadă de timp, Daniela Crudu a fost asistenta lui Dan Capatos, apoi a participat la emisiuni precum "Asia Express", "Splash! Vedete la apă", "Chefi la cuțite", "Poftiți pe la noi" și multe altele.

Vedeta a mărturisit că proiectele TV nu mai reprezintă o provocare pentru ea, acesta fiind și motivul principal pentru care a ales să se retragă din televiziune: ”M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Survivor, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă.

Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a declarat Cruduța pentru playtech.ro.

Daniela Crudu s-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este mulțumită de ceea ce face în momentul de față: ”Am un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie…Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, a mai spus vedeta.

Nu vrea să se mărite?!

La începutul lunii februarie a anului trecut, vedeta TV a fost bătută crunt de iubitul croat, Seco Dubravko. Acesta ar fi acuzat-o că i-a furat suma de 70.000 de euro din casă. Bruneta a ajuns de urgenţă la spital, în stare gravă, fiind internată pe loc. Medicii i-au dat ca diagnostic ruptură de piramidă nazală şi cheaguri sparte în globul ocular. Daniela Crudu a avut de suferit mai multe zile, fiind desfigurată.

De atunci, vedeta nu vrea să mai audă de relații și nu mai crede în dragostea adevărată.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu.