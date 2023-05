Am făcut calculul! Câți bani a primit Alexandra Ciomag, din partea Pro TV, pentru cele 4 luni și jumătate petrecute la Survivor 2023

În ediția de marți seara, Alexandra Ciomag a fost eliminată din cadrul competiției Survivor România. Concurenta a primit cele mai puține voturi din partea publicului emisiunii și a fost trimisă acasă. Din păcate, drumul ei s-a încheiat înainte de marea finală, care va avea loc astăzi, 24 mai 2023, de la ora 20:30, pe Pro TV. Cu ce sumă pleacă acasă războinica, după aproape cinci luni petrecute în jungla din Republica Dominicană.

În doar câteva ore aflăm cine este câștigătorul Survivor România 2023. Ultima săptămână a fost crâncenă pentru concurenții rămași să lupte pentru trofeul Survivor România. În fiecare seară au avut loc eliminări. Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag au fost eliminate din reality-show. Visul de a ajunge în marea finală și de a câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro s-a năruit. Lupta decisivă se va da între doi bărbați și o femeie: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen Grebenișan.

Lupta a fost aprigă și în ediția de marți seara. Însă, în urma voturilor publicului, Alexandra Ciomag a fost cea care a trebuit să părăsească jocul. Cu durere în suflet, războinica și-a luat la revedere de la telespectatori și de la colegi.

„Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în aici. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige… Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedete și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă ambiționez și mai tare. Doar în consiliu, am aceleași emoții ca la început”, a declarat Alexandra Ciomag, după ce Dan Pavel a anunțat cine este concurentul care pleacă acasă.

Câți bani a câștigat Alexandra Ciomag de la Pro TV

Chiar dacă a ratat șansa de a intra în marea finală și de a lupta pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro, Alexandra Ciomag nu are motive de a se plânge. Războinica pleacă acasă cu o sumă deloc modică pentru cele 19 săptămâni petrecute în jungla Dominicană. Astfel, potrivit informațiilor apărute în presă, războinicii sunt remunerați cu câte 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Andreea Ciomag a intrat din a doua săptămână. Drept urmare, pentru cele patru luni și jumătate, tânăra a plecat acasă cu suma de 19.000 de euro. (1.000 euro x 19 săptămâni)

