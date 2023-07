Am făcut calculul! Câți bani câștigă Smiley pe zi, la Pro TV! Mulți români muncesc două luni pentru această sumă

În anul 2011, Pro TV aducea pe micile ecrane emisiunea Românii au Talent. La cârma producției, în postura de prezentatori, se află de atunci Pavel Bartoș și Smiley. Cei doi au ajuns repede la inimile telespectatorilor, iar pentru asta postul de televiziune îi plătește regește. Câți bani încasează Smiley de la Pro TV?

Smiley nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un artist de renume și toată lumea îl simpatizează. De câțiva ani, pe lângă activitatea de pe scena muzicală, soțul Ginei Pistol a intrat și în familia Pro TV și face echipă cu Pavel Bartoș la Românii au Talent. Timp de 13 sezoane, cântărețul și colegul său au avut grijă de concurenții show-ului și au adus voia bună în platou.

Iar pentru că fac o treabă excelentă cei doi sunt plătiți așa cum se cuvine. Cel puțin în cazul lui Smiley, televiziunea din Pache Protopopescu plătește un salariu la care mulți dintre români doar visează. Mai exact, se pare că Smiley ar încasa 50.000 de euro/lună.

Astfel, un calcul simplu ne arată că Smiley primește pe zi 1.650 de euro, echivalentul a 8.167 lei/ zi. Așadar, pentru emisiunea Românii au Talent, Smiley primește pe zi cam cât alți români încasează în aproape două luni.

De asemenea, trebuie menționat că de obicei fiecare sezon Românii au Talent durează aproximativ trei luni (din momentul preselecțiilor până în finală). Ceea ce înseamnă că Smiley încasează 150.000 de euro într-un singur sezon.

(CITEȘTE ȘI: FAMILIA LUI SMILEY, „INTERDICȚIE” PENTRU GINA PISTOL LA ACEST CAPITOL. FRATELE ȘI MAMA SE OCUPĂ DE FIRMA CARE-I ADUCE BANI FRUMOȘI CÂNTĂREȚULUI)

Smiley, despre viața de tătic

Pe lângă activitatea profesională, de mai bine de doi ani, Smiley mai are o mare responsabilitate. Artistul a devenit tată pentru prima oară, iar micuța Josephine l-a cucerit încă de la prima privire. Artistul este un tătic responsabil, iar timpul petrecut alături de fiica lui este acum activitatea preferată a cântărețului.

Se pare că Josephine moștenește talentele artistice de la tatăl său și încă de la o vârstă destul de fragedă a intrat în lumea muzicii. Cei doi cântă și dansează împreună, iar Smiley este un tătic foarte atent.

„Eu mă trezesc dimineața și primele ore din zi eu le petrec cu ea, ca să poată ea (n.r. Gina Pistol) să mai doarmă. Ne uităm la animale, ascultăm toate sunetele, toate piesele, are piese preferate. Piesa ei preferată în momentul ăsta este Adventure of a LifeTime de la ColdPlay. Are urechea formată încât cunoaște instantaneu piesa. Dansează.

Ea seamănă cu amândoi, depinde de ce grimase face. Dacă zâmbește, seamănă cu mine, dacă râde, seamănă cu Gina. La priviri, cu mine seamănă. Noi am și călătorit foarte mult cu ea. Am fost în vreo 4,5 țări împreună, până în momentul ăsta. E foarte cuminte. Citim cărți și, dacă nu, cântăm, ne jucăm. Ea când aude ceva cântat de mine, se oprește din orice, zici că e hipnotizată”, declara Smiley.

(VEZI ȘI: SMILEY, RELAŢIE INTERZISĂ CU O VEDETĂ ANTENA 1! S-AU CUNOSCUT PE VREMEA CÂND ERAU COLEGI LA PRO TV)