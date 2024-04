Am făcut calculul complet! Câți bani a primit Lola Crudu pentru cele 13 săptămâni la Survivor All Stars de la Pro TV

Lola Crudu a părăsit show-ul Survivor All Stars, după 13 săptămâni în care s-a luptat să rămână în competiție. Am făcut un calcul complet și am aflat câți bani a primit de la Pro TV pentru perioada pe care a petrecut-o în Republica Dominicană. Suma nu este deloc una mică.

Lola Crudu are 35 de ani și este din Chișinău. Ea a făcut cunoștință cu formatul Survivor România chiar în primul sezon al emisiunii. De atunci, au trecut aproape 4 ani, iar tânăra a stat departe de lumina reflectoarelor. A revenit pe micile ecrane la All Stars și a rezistat 13 săptămâni în competiție. În ediția difuzată joi, 11 aprilie 2024, Războinica a fost eliminată din cadrul show-ului. Totuși, s-a declarat mulțumită de parcursul ei Republica Dominicană.

Lola Crudu nu a câștigat doar experiență în cadrul show-ului Survivor All Stars. Concurenta a ieșit pe plus și din punct de vedere financiar. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Războinica a primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână.

Așadar, având în vedere că a stat timp de 13 săptămâni în Republica Dominicană, concurenta emisiunii de pe Pro TV a reușit să plece acasă cu 26.000 de euro. Dincolo de aspectul financiar, Lola Crudu s-a arătat mulțumită de parcursul ei în cadrul competiției. Chiar înainte de a i se stinge flacăra, ea a ținut un mic discurs special.

„Acum patru ani pentru mine a fost ceva nou Survivor. Cei care îmi cunosc povestea știu, de fapt, că eu nu m-am înscris la Survivor. Eu l-am înscris pe fratele meu și ca să vedeți că Dumnezeu are un plan pentru tine. El te trimite acolo și dacă a fost să fie, a fost să fie. După 4 ani a urmat All Stars și am zis că eu nu am cum să ajung.

Ei, uite că sunt aici. M-am bucurat. Pentru mine All Stars a însemnat mult mai mult decât a însemnat sezonul 1. Eu nu prea am noroc la jocuri, la câștiguri, am noroc la experiențe și la oameni. Țin să mulțumesc colegilor mei, întregii echipe”, a spus Lola Crudu de la Survivor All Stars 2024.