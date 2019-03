Am filmat-o pe Neti Sandu pe o alee din Herăstrău, îmbrățișată cu…

Neti Sandu apare pe ”sticlă” de mai bine de 20 de ani, oferind telespectatorilor horoscopul și predicțiile astrologice. Neti este sexagenară însă are, în continuare, un spirit vesel și tânăr. În spatele aparenţelor, totuși, celebra horoscopistă a fost supusă unor încercări foarte grele ale destinului, inclusiv despărţirea de marea sa iubire, în 1995, chiar înainte să debuteze în televiziune. Declarându-se o singuratică și mărturisind că a suferit foarte mult de-a lungul vieții, Neti Sandu a fost văzută, de cele mai multe ori, singură. Totuși, CANCAN.RO., site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe Neti Sandu în Herăstrău, la plimbare. Și iată că nu era singură, ci împreună cu două fete frumoase alături de care, din ceea ce se poate observa în filmările respective, se simte foarte, foarte bine. (CITEȘTE ȘI: SECRETELE HOROSCOPISTEI DE LA PROTV, NETI SANDU: ”NU MAI SUNT CAPABILĂ SĂ CONSTRUIESC…”)

Neti Sandu are o poveste de viață impresionantă. Vorbește telespectatorilor despre rolul extraordinar pe care îl au planetele în viața fiecăruia dintre noi, fiind ea însăși o dovadă incontestabilă că destinul, la diferite intervale de timp, ne supune unor examene extrem de dificile. Despărțirea de marea sa iubire, așa cum spune chiar Neti Sandu, a avut ca reper esențial planetele Saturn și Jupiter.

„Înainte să intru la PRO TV s-a întâmplat, cu două săptămâni înainte. Nu a fost vorba de coincidenţă, a fost vorba de mai multe elemente. Situaţia care generase asta era cauzată de un Saturn, care trebuia să încheie un lucru şi pe loc să declanşeze altul. Mai e un lucru. Saturn încheia o etapă, iar Jupiter dădea drumul altei etape. Tocmai pentru că al treilea element intrase în joc s-a întâmplat asta, şi pe care nu îl prefiguram, de-asta astrologia e nemaipomenită, chiar dacă faci raţionamente şi calcule”, dezvăluia Neti Sandu pentru „Adevărul”, acum câţiva ani. (NU RATA: CUM ARATĂ FAMILIA LUI NETI SANDU: ”CU STRĂNEPOȚELUL ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN”)

Cu zâmbetul pe buze, alături de fete dragi

Fotoreporterii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, au surprins-o pe ”singuratica” Neti Sandu în parcul Herăstrău. Îmbrăcată într-o ținută sport care scotea în evidență energia pozitivă de care celebra horoscopistă a dat dovadă întotdeauna – pantaloni mov, bascheți cu șireturi galbene, tricou roz și bluză de trening galbenă, peste care a agățat o geantă pânzată -, Neti Sandu a afișat un zâmbet larg în timp ce o ținea în brațe pe una dintre cele două tinere. Și este vorba despre chiar despre nepoata vedetei Pro TV, Alice Kapelovies, cea de care Neti este atât de mândră. Este o îmbrățișare care spune foarte mult despre starea actuală de spirit a vedetei, iar cele două fete erau, la rândul lor, cu zâmbetul pe buze și surâdeau alături de Neti.

Alice Kapelovies este o tânără în vârstă de 29 de ani, voleibalistă pasionată. De altfel, Neti Sandu are o relație foarte apropiată cu nepoata ei, cele două înțelegându-se de minune. Vedeta TV este foarte mândră de performanța reușită de Alice și de colegele sale de la echipa națională de volei a României, care au reușit să se califice la Campionatul European după victoria din Bosnia.

”Felicitări, nepoțico! Felicitări, Alice Kapelovies!”, a scris Neti Sandu pe pagina sa de Facebook.

O plimbare relaxantă, o strângere în brațe emoționantă, semn că Neti Sandu poate și știe cum să învingă singurătatea. (VEZI ȘI AICI: ARE SAU NU PERUCĂ?! PRIMELE IMAGINI DE PAPARAZZI CU NETI SANDU. MISTERUL A FOST ELUCIDAT)

Nu și-a mai refăcut niciodată viața sentimentală

Neti Sandu a mărturisit că nu şi-a mai refăcut niciodată viaţa sentimentală şi din cauza faptului că şi-a pierdut într-un interval relativ scurt bunicii şi mama.

„Am zăcut foarte mult, am suferit, am făcut eforturi să mă regenerez și să încerc să accept. Eu și sora mea ne-am născut într-o casă în care erau părinții și bunicii. Veneau foarte mulți prieteni, casa era plină și după aia au murit toți. De aceea, nu pot să-mi iau cățel sau pisică la gândul că sigur vor muri, nu mai vreau să știu că va muri cineva și nu vreau să mă mai expun la o suferință.

Pot să trăiesc cu mine și pentru alții, dar nu mai sunt capabilă să construiesc relații. Am trăit, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Nu, nu mi-am refăcut viața, poate și pentru că am trăit foarte aproape de sora mea cu nepoatele și tot timpul am fost ca o anexa asimilată a familiei” , s-a confesat Neti Sandu. (NU RATA: AM DESCOPERIT PASIUNEA SECRETA A LUI NETI SANDU)

Neti Sandu a început să studieze astrologia din facultate

Puțini știu lucruri despre viața personală a celebrei Neti Sandu. Horoscopista de la Pro TV a început să învețe astrologia încă de la facultate. A fost mereu fascinată de zodii și totul s-a transformat într-un hobby devenit carieră. Invitată la emisiunea „La Radio cu Andreea Esca”, Neti a fost chestionată de colega ei și în privința vieții amoroase.

Primii fiori ai iubirii i-a simțit în clasa a XI-a, susține Neti Sandu. „În liceu, aveam un prieten prin clasa a XI-a şi am fost prieteni vreo şapte ani. (…) Era mai mic cu doi ani. Noi făceam pregătire la română cu acelaşi profesor, dar materie diferită. Eu am dat la Filologie, el la Agronomie. (…)

A fost destul de constructivă relaţia, dar eram prea mici şi nu înţelegeam nimic, ne jucam. Îmi plăcea că era imprevizibil. Era frumos, că avea ochii verzi, tenul măsliniu şi că era zgubilitic, imprevizibil şi asta îmi plăcea. Fura maşina tatălui lui – avea 16 ani, şi mă trezeam cu el la poartă. Mama înnebunea!” , a spus Neti Sandu. (CITEȘTE ȘI: S-A ÎNTÂMPLAT CHIAR DE 1 DECEMBRIE! NETI SANDU A FĂCUT PUBLICĂ O POZĂ CU EA ȘI FLORIN BUSUIOC)

