Am găsit-o pe fosta asistentă a lui Capatos! Mărturii exclusive: ”M-am operat în Italia! Am mari probleme…”

Una dintre cele mai senzuale blondine din showbiz-ul românesc trece prin cele mai grele momente din viață. Eva Kent, fosta asistentă a lui Dan Capatos, a fost operată de urgență pentru că risca să își piardă vederea. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturisirile emoţionante ale starletei. (CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTUL MILIONAR ȘI-A LUAT ”LA PACHET” PRIMUL FERRARI SUPERFAST 812 DIN ROMÂNIA + UN ASTON MARTIN DBS SUPERLEGGERA)

Eva Kent, fosta asistentă a lui Capatos, trece prin momente înfiorătoare. În urmă cu aproximativ o lună, blondina, care de ceva timp s-a mutat în Italia, a fost operată de urgență, după ce medicii i-au descoperit grave probleme la ochi. Pentru a nu-și pierde vederea, Eva Kent a supusă unei intervenții chirurgicale. (NU RATA, AICI: BRIGITTE & CREAM VOR INTRA ÎN DUEL LA FERMĂ, IAR NOI DEZVĂLUIM ÎN PREMIERĂ CINE VA FI… ELIMINATĂ!)

A trecut o lună și nu mi-am revenit

”Nu prea sunt OK. M-am operat la ochi pentru că riscam să îmi pierd vederea. Și de aproximativ o lună și trei săptămâni îmi e foarte greu. În prima parte a zilei aprope că nu văd nimic, văd în ceață. Am stat în casă și mi-am luat tratamentul, important este să îmi revin. Am avut o problemă destul de gravă la ochiul stâng care ducea spre orbire. M-am operat și doctorul mi-a zis că îmi revin în trei zile, dar uite că a trecut o lună și nu mi-am revenit. Întâmpin foarte mari greutăți și nu știu cât mai durează perioada asta de recuperare”, a declarat Eva Kent, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Vrea să se mărite!

Fosta asistentă TV, care a pus pe jar întreaga suflare masculină cu formele ei senzuale, s-a decis să pună capăt vieţii de ”burlăciță”. De ceva vreme, starleta trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de un tânăr italian. Blonda după care mulţi bărbaţi au suspinat se gândeşte, din ce în ce mai des, la momentul în care va îmbrăca rochia de mireasă.(NU RATA, AICI: CELEBRA AMANTĂ A FOTBALIȘTILOR LUI GIGI BECALI, PARTY PE IAHT LA ST. TROPEZ CU O BRIGADĂ DE MILIARDARI!)

„A cunoscut un tip în Italia, iar acum este de-a dreptul topită după el. Oana este schimbată complet, se vede că iubeşte. Se potrivesc şi se înţeleg perfect, zici că sunt făcuţi unul pentru celălalt. Oana a început să îşi facă planuri de nuntă, visează la marele eveniment”, ne-a dezvăluit o prietenă a fostei asistente TV.

A jucat în filme pentru adulţi

Eva Kent, pe numele ei real Oana Oprea, este din Turnu-Severin şi a devenit cunoscută după ce a jucat în filme pentru adulţi. Ea a acceptat să facă acest lucru după ce l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină impresar, în timpul unei vacanţe în Italia. Oana şi-a luat numele de scenă Eva Kent şi a semnat rapid un contract cu o agenţie din Ungaria. Apoi, vedeta a revenit în România, a ajuns asistenta lui Dan Capatos la ”Un show păcătos”. După ce a cunoscut celebritatea și s-a iubit cu fiul unui milionar, a plecat înapoi în Italia, loc în care lucrează ca model. (NU RATA, AICI: ÎI ACUZĂ PE POLIȚIȘTI CĂ I-AU VIOLAT DOMICILIU ȘI L-AU MALTRATAT)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)