Am scăpat de sarmale, viva la pasta! Spaghetti al Limone, rețeta care te duce direct în Italia cu Pasta Queen

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 07:30
Paste cu lămâie, sursa- captură Social Media Pasta Queen

După sărbători grele, cu mese care au gemut sub sarmale, fripturi și prăjituri „doar să gust”, a venit momentul eliberării. Basta cu piftia, arrivederci cu salata de boeuf. Azi mergem în Italia, la soare, la o italiancă simpatică și un pic nebună, Regina Pastelor- Pasta Queen, care strigă din bucătărie: „Amoreee, facem Spaghetti al Limone!”. Mille grazie!

Spaghetti al Limone: puține ingrediente, multă fericire

Spaghetti al Limone este genul de mâncare care demonstrează perfect filosofia italiană: poco, ma buono. Puține ingrediente, simple, dar combinate astfel încât să te facă să zici mamma mia după prima îmbucătură. Lămâie, unt, usturoi, smântână și paste. Atât. Fără fițe, fără plating exagerat. Doar gust, soare și viață bună.
Este o rețetă clasică italiană, născută în sud, acolo unde lămâile sunt mai mari decât ambițiile noastre de dietă după sărbători. Perfectă când vrei ceva rapid, elegant și reconfortant. Sau, cum ar zice italianca noastră imaginară: „È semplice, ma sexy!”

Ingredientele pentru Spaghetti al Limone (2 porții)

Ordine, amore! Aici nu improvizăm:

  • 200 g spaghetti (clasici, din grâu dur, al dente o niente)
  • 1 lămâie mică, netratată
  • coaja rasă fin
  • sucul proaspăt stors
  • 1 cățel de usturoi, tocat foarte fin
  • 4 linguri de unt (aprox. 50 g)
  • 200 ml smântână pentru gătit (30–35% grăsime, cremosa)
  • 2–3 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 linguriță sare grunjoasă (pentru apa de paste)
  • sare fulgi, după gust, la final
  • pătrunjel proaspăt, tocat fin, pentru decor
  • 1 cană (aprox. 200 ml) apă de la paste – aur lichid, foarte importantă

Mod de preparare spaghetti al limone:

Punem o tigaie pe foc și turnăm olio extra vergine di oliva. Tocăm mărunt usturoiul și îl lăsăm să sfârâie ușor. Nu-l ardem, per favore, nu suntem barbari. Doar cât să miroasă a Italia într-o luni dimineață.
În paralel, punem pastele la fiert în apă cu sare – salata come il mare. Păstrăm o cană din apa de paste, pentru că italienii nu aruncă niciodată magia.
Peste usturoiul fericit adăugăm untul. Se topește, dansează, se împrietenește cu uleiul. Radem coaja de lămâie direct în tigaie – boom, parfum! Adăugăm sucul de lămâie, lăsăm câteva secunde și turnăm smântâna. Un praf de sare, un zâmbet larg și suntem aproape.

Pasta + sos = italiano vero

Scurgem pastele și le mutăm direct în tigaie. Amestecăm cu grijă până când pastele absorb sosul. Dacă pare prea gros, adăugăm puțină apă de paste. Dacă pare prea subțire, ai răbdare – se leagă, ca într-o poveste de dragoste italiană.
La final, pătrunjel tocat fin și puțină coajă de lămâie. Pentru gust, pentru decor, pentru bella figura.
Dacă ești veganissimo, sari peste unt și smântână. Folosești doar ulei de măsline extravirgin și apă de paste. Rețeta rămâne clasică, fresh și absolut delicioasă. Italienii ar gesticula mult, dar ar mânca-o oricum.

Viața e prea scurtă pentru paste proaste

Spaghetti al Limone este rețeta perfectă de „am scăpat de sărbători”. Rapidă, luminoasă, elegantă și veselă. O farfurie care îți spune clar: respiră, mănâncă bine și bucură-te.
Buon appetito, ciccio!
Arrivederci și ne vedem la următoarea porție de viață italiană!

