Amalia Năstase a dezvăluit cele 3 secrete pentru o tinerețe fără bătrânețe. Când mănâncă, de fapt, fosta soția a lui Ilie Năstase

Amalia Năstase (46 de ani) are un stil de viață echilibrat, disciplina fiind unul din secretele care o mențin în formă. Deși de-a lungul timpului a avut fluctuații de greutate, fosta soție a lui Ilie Năstase și-a găsit echilibrul. Care este secretul siluetei de vis.

Învitată în cadrul unei emisiuni TV, Amalia Năstase a povestit cele mai importante principii după care își ghidează viața. Totdată, aceasta a povestit faptul că i-a fost de mare ajutor participarea la Congresul Anti-aging din America, Las Vegas.

„Am fost acum vreo lună la Los Angeles și la Las Vegas unde a fost Congresul Asocitatiei Anti-aging din America (…). Și am zis sigur găsesc secretul. Și vă spun cele trei idei principale: să nu mănânci mult, să faci sport, să mergi, să ai 10.000 de pași pe zi și să dormi 8 ore pe noapte”, a spus ea în emisiune.

Amalia Năstase: ”Nu aveam deloc sâni”

Vezi și: CUM ARĂTA ȘI CE A FĂCUT BIANCA PATRICHI LA INSULA IUBIRII. „FAIMOASA” DE LA SURVIVOR 2023 DE LA PRO TV A FOST „ISPITĂ” LA ANTENA 1

Pe lângă aceste trei idei principale, Amalia Năstase a dezvăluit importanța postului intermitent. Acesta implică abținerea totală sau parțială de la mâncare în anumite intervale de timp. Potrivit specialiștilor, postul intermitent nu trebuie perceput ca pe o dietă, ci ca pe un stil de viață.

„Ideea e că acest post intermitent te ajută să-ți restarteze toate mecanismele de digestie, microbiomul, microbiomul este multitudinea aceea de microbi care te ajută să digeri bine. Dar noi când mâncăm tot timpul, cum fac unii dintre noi, nu mai are timp sistemul digestiv să înceapă să facă o digestie cum o făcea acum 10.000 de ani 2.000 de ani, când mânca o dată pe zi”, a mai zis Amalia.

Se poate spune că Amalia Năstase a acceptat cu ușurință că în fiecare schimbare are loc la timpul și momentul potrivit din viața fiecăruia. Fosta soție a lui Ilie Năstase a recunoscut că tot timpul și-a dorit o ”perche” de sâni mai mari, însă acum, la 46 de ani, nu crede că mai are rost o transformare de acest fel. Cu gândul la vremurile când spera la o intrevenție chirurgicală, resemnată, aceasta acceptă cu ușurință ideea că ”toate la timpul lor”.

”Eu am vrut toată viață mea și nu aveam deloc sâni, am vrut să îmi pun sâni. Dar atât de mult am amânat, să văd și dacă e vreo problemă, dacă nu e vreo problemă, până când am ajuns să nu-mi mai fac, nu mai are rost la 46 de ani”, a spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

Vezi și: AMALIA NĂSTASE A DEZVĂLUIT PE CE CHELTUIEȘTE FINANȚELE FAMILIEI, FĂRĂ REGRETE: “ÎNLOCUIEȘTE SENTIMENTUL PE CARE ȚI-L POT DA DROGURILE!”