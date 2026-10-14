Amanda Seyfried dezvăluie că a refuzat un rol din cauza scenelor intime. De ce actrița nu mai acceptă să filmeze astfel de secvențe

Amanda Seyfried a dezvăluit că a refuzat un rol într-un serial de televiziune deoarece acesta presupunea filmarea frecventă a unor scene intime. Actrița, în vârstă de 40 de ani, a explicat că nu se mai simte confortabil în asemenea situații și că, odată cu trecerea timpului, a învățat să își stabilească propriile limite profesionale.

Vedeta din „Mamma Mia!” și „The Housemaid” a vorbit despre această decizie în cadrul unei conversații cu Alec Baldwin, organizată la Festivalul Internațional de Film de la Hamptons.

Potrivit Variety, Seyfried a recunoscut că a renunțat la un proiect tocmai din cauza scenelor intime pe care ar fi trebuit să le filmeze.

„Am refuzat un serial tocmai pentru că ar fi trebuit să filmez foarte multe scene intime. Nu contează cu cine. Nu vreau să fac asta. Nu mă simt confortabil și nu îmi doresc acest lucru acum”, a spus ea.

Amanda Seyfried explică de ce nu mai vrea să filmeze scene intime

Actrița a precizat că nu exclude posibilitatea de a-și schimba părerea în viitor, dar că, în prezent, nu își dorește să se expună unor asemenea situații.

„Poate că, dacă proiectul ar apărea din nou mai târziu, aș fi într-o altă stare de spirit. Dar nu vreau să trec prin experiența de a fi dezbrăcată alături de un străin”, a explicat Seyfried.

Ea a vorbit și despre schimbările pe care le-a observat în propria atitudine față de actorie, pe măsură ce a înaintat în vârstă.

Seyfried spune că, din punctul său de vedere, una dintre particularitățile meseriei este faptul că actorii trebuie uneori să simuleze apropierea romantică de persoane cu care nu au o relație în viața reală.

„Uneori este grozav. Alteori este foarte inconfortabil”, a spus actrița.

La începutul carierei, lucrurile i se păreau mult mai simple. Actrița a povestit că obișnuia să privească scenele în care trebuia să sărute un coleg ca pe o parte distractivă a profesiei.

„Era ceva de genul: «Astăzi trebuie să sărut o persoană atrăgătoare. Și mă mai și plătesc pentru asta»”, și-a amintit ea.

Experiențele neplăcute de la începutul carierei

Amanda Seyfried a mai vorbit în trecut despre presiunile pe care le-a resimțit când era foarte tânără și încerca să își construiască o carieră la Hollywood.

Într-un interviu acordat revistei „Porter”, actrița a mărturisit că și-ar fi dorit ca, în acea perioadă, pe platourile de filmare să existe coordonatori de intimitate, specialiști care stabilesc limitele și condițiile în care sunt realizate scenele intime.

„Să ai 19 ani și să umbli fără lenjerie intimă pe platourile de filmare? Cum am putut să accept asta?”, declara ea în respectivul interviu.

Actrița a explicat că, la acea vârstă, se temea să refuze anumite cerințe, pentru că nu voia să îi supere pe cei cu care lucra și să își piardă slujba.

Cum a schimbat maternitatea atitudinea actriței

În conversația cu Alec Baldwin, Seyfried a povestit că a învățat să spună mai des „nu”, inclusiv în afara platourilor de filmare.

Actrița a explicat că cei doi copii ai săi sunt acum suficient de mari pentru a observa comportamentul ei, motiv pentru care încearcă să le ofere un exemplu.

Ea a relatat că, în timpul unei plimbări prin Manhattan alături de fiica sa, Nina, a refuzat solicitarea unui fan de a face o fotografie.

Ulterior, fiica ei i-a spus că este mândră de faptul că a avut curajul să refuze. Reacția copilului a surprins-o pe actriță, care și-a dat seama că ar fi trebuit să își stabilească limitele fără să simtă nevoia de a se justifica.

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