Shakira se iubește cu un star de la Real Madrid? Cine este bărbatul care i-ar fi furat inima după despărțirea de Pique

Shakira și Gerard Piqué au ales să meargă pe drumuri separate în iunie 2022, după ce fostul fotbalist a înșelat-o. La patru ani distanță, artista pare să iubească din nou. Presa spaniolă susține că ar fi început o poveste de dragoste cu un baschetbalist cu 12 ani mai tânăr.

Cântăreața columbiană pare că și-a găsit jumătatea (la propriu). Presa internațională spune că ar fi într-o relație cu Serge Ibaka, fost baschetbalist NBA. Între cei doi este o diferență de 12 ani și 51 de cm. În timp ce Shakira măsoară 1,57 m, bărbatul are 2,08 m. Zvonurile au apărut în urma mai multor întâlniri pe care le-au avut, inclusiv în Franța, cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Shakira se iubește cu un star de la Real Madrid?

Speculațiile cu privire la o posibilă relație cu Serge Ibaka, fost baschetbalist NBA și star de la Real Madrid, au apărut după ce columbiana s-a întâlnit de mai multe ori cu el. Cei doi au fost surprinși în Madrid, dar ar fi fost în aceeași perioadă și în Franța. Coincidența a făcut presa internațională să cerceteze, astfel că au subliniat interesul Shakirei față de bărbat.

Aceștia s-ar fi văzut departe de ochii lumii, pentru a nu atrage atenția asupra lor, dar și să se cunoască treptat. Cu toate acestea, surse apropiate ale vedetei spun că ar fi doar prieteni, având o relație specială. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Cine este Serge Ibaka

Serge Ibaka este un baschetbalist spaniol cu origini congoleze. Are 37 de ani și măsoară 2,08 m. Acesta are o carieră impresionantă de 14 sezoane în NBA, iar în 2019 a câștigat titlul de campion alături de echipa Toronto Raptors. În anul 2024, el a semnat cu Real Madrid, dar în prezent se află fără club.

Contractul său s-a încheiat, însă momentan fostul jucător nu a anunțat o nouă înțelegere. Este pasionat de modă, tocmai de aceea a fost prezent la Săptămâna Modei din Paris. Mai mult, el a publicat și o fotografie cu artista columbiană, ceea ce alimentează și mai mult speculațiile.

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