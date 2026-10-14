Shakira se iubește cu un star de la Real Madrid? Cine este bărbatul care i-ar fi furat inima după despărțirea de Pique

Shakira se iubește cu un star de la Real Madrid? Cine este bărbatul care i-ar fi furat inima după despărțirea de Pique
Galerie Foto 9
Shakira și Serge Ibaka/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Shakira și Gerard Piqué au ales să meargă pe drumuri separate în iunie 2022, după ce fostul fotbalist a înșelat-o. La patru ani distanță, artista pare să iubească din nou. Presa spaniolă susține că ar fi început o poveste de dragoste cu un baschetbalist cu 12 ani mai tânăr. 

Cântăreața columbiană pare că și-a găsit jumătatea (la propriu). Presa internațională spune că ar fi într-o relație cu Serge Ibaka, fost baschetbalist NBA. Între cei doi este o diferență de 12 ani și 51 de cm. În timp ce Shakira măsoară 1,57 m, bărbatul are 2,08 m. Zvonurile au apărut în urma mai multor întâlniri pe care le-au avut, inclusiv în Franța, cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Shakira se iubește cu un star de la Real Madrid?

Speculațiile cu privire la o posibilă relație cu Serge Ibaka, fost baschetbalist NBA și star de la Real Madrid, au apărut după ce columbiana s-a întâlnit de mai multe ori cu el. Cei doi au fost surprinși în Madrid, dar ar fi fost în aceeași perioadă și în Franța. Coincidența a făcut presa internațională să cerceteze, astfel că au subliniat interesul Shakirei față de bărbat.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Aceștia s-ar fi văzut departe de ochii lumii, pentru a nu atrage atenția asupra lor, dar și să se cunoască treptat. Cu toate acestea, surse apropiate ale vedetei spun că ar fi doar prieteni, având o relație specială. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Shakira și Serge Ibaka/ sursa foto: social media

Shakira și Serge Ibaka/ sursa foto: social media

Cine este Serge Ibaka

Serge Ibaka este un baschetbalist spaniol cu origini congoleze. Are 37 de ani și măsoară 2,08 m. Acesta are o carieră impresionantă de 14 sezoane în NBA, iar în 2019 a câștigat titlul de campion alături de echipa Toronto Raptors. În anul 2024, el a semnat cu Real Madrid, dar în prezent se află fără club.

Contractul său s-a încheiat, însă momentan fostul jucător nu a anunțat o nouă înțelegere. Este pasionat de modă, tocmai de aceea a fost prezent la Săptămâna Modei din Paris. Mai mult, el a publicat și o fotografie cu artista columbiană, ceea ce alimentează și mai mult speculațiile.

VEZI ȘI: Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finala Spania – Argentina: “Șoldurile nu mint”

Ce dietă are Shakira la 49 de ani. Are 3 mese și 2 gustări total atipice

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Motivul neașteptat pentru care Sylvester Stallone spune că nu se poate retrage din lumea filmului, la 80 de ani: „Vorbesc serios!”
Motivul neașteptat pentru care Sylvester Stallone spune că nu se poate retrage din lumea filmului, la 80 de ani: „Vorbesc serios!”
Bărbatul condamnat pentru uciderea lui Tupac Shakur și-a aflat pedeapsa, la 30 de ani de la crimă. Câți ani va petrece în închisoare
Bărbatul condamnat pentru uciderea lui Tupac Shakur și-a aflat pedeapsa, la 30 de ani de la crimă. Câți ani va petrece în închisoare
Meghan Markle și prințul Harry pregătesc prima apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie. Ce spun apropiații cuplului
Meghan Markle și prințul Harry pregătesc prima apariție oficială împreună după revenirea în Marea Britanie. Ce spun apropiații cuplului
Diddy încearcă să scape de procesul intentat de o fostă escortă masculină. Ce susține artistul în documentele depuse în instanță
Diddy încearcă să scape de procesul intentat de o fostă escortă masculină. Ce susține artistul în documentele depuse în instanță
Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit fără contract prenupțial. Care este motivul și ce legătură are cu divorțul dintre Charles și Diana
Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit fără contract prenupțial. Care este motivul și ce legătură are cu divorțul dintre Charles și Diana
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”
Click.ro
Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.