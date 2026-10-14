Motivul neașteptat pentru care Sylvester Stallone spune că nu se poate retrage din lumea filmului, la 80 de ani: „Vorbesc serios!”

Motivul neașteptat pentru care Sylvester Stallone spune că nu se poate retrage din lumea filmului, la 80 de ani: „Vorbesc serios!”
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Sursa foto: Profimedia
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Sylvester Stallone a glumit că nu își permite să se retragă din activitate, deși a împlinit 80 de ani. Actorul a explicat că trebuie să continue să muncească pentru a plăti nunta fiicei sale Sophia, care s-a logodit recent cu Michael Sheehan.

Starul din „Rocky” și „Rambo” a vorbit despre pregătirile pentru eveniment în ediția de marți, 13 octombrie, a emisiunii „Live with Kelly and Mark”.

Întrebat de prezentatoarea Kelly Ripa cât intenționează să contribuie la cheltuielile nunții, Stallone a oferit un răspuns care a stârnit râsete în platou.

„Of, Doamne, e aproape jenant să spun asta, dar nu mă pot pensiona. Nu mă pot pensiona. Vorbesc serios!”, a declarat actorul, potrivit People.

Sursa foto: Profimedia

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Sylvester Stallone, despre viitorul său ginere

Sophia Stallone, în vârstă de 30 de ani, și-a anunțat logodna cu Michael Sheehan pe 28 august, când a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la cererea în căsătorie.

„Pentru totdeauna alături de cel mai bun prieten al meu”, a scris tânăra în dreptul imaginilor.

În timpul emisiunii, Sylvester Stallone a avut numai cuvinte de laudă la adresa viitorului ginere, pe care l-a descris drept „un tip grozav”.

Actorul a dezvăluit și că Michael Sheehan i-a cerut binecuvântarea înainte de a o cere în căsătorie pe Sophia.

„Chiar mi-a cerut mâna ei”, a povestit Stallone.

Kelly Ripa a glumit că tânărul trebuie să fi fost îngrozit de perspectiva unei asemenea discuții cu interpretul lui Rambo.

Stallone a explicat însă că Michael a dat dovadă de multă încredere în sine.

„M-am gândit: «Uau, mult noroc, amice!»”, a povestit actorul, adăugând că soția sa, Jennifer Flavin, a fost prezentă pentru a juca rolul de „arbitru”.

Conversația a inclus și o referire la filmul „Rocky II”, după ce coprezentatorul Mark Consuelos a amintit de scena în care personajul interpretat de Stallone o cere în căsătorie pe Adrian.

Sophia Stallone și logodnicul ei, Michael Sheehan. Sursa foto: Instagram

Relația specială dintre actor și fiica sa cea mare

Sylvester Stallone și Jennifer Flavin sunt căsătoriți din 1997 și au împreună trei fiice: Sophia, de 30 de ani, Sistine, de 28 de ani, și Scarlet, de 24 de ani.

Actorul mai are un fiu, Seargeoh, în vârstă de 47 de ani, din prima căsătorie, cu Sasha Czack. Celălalt fiu al cuplului, Sage, a murit în 2012, la vârsta de 36 de ani.

Jennifer Flavin a vorbit în trecut despre relația apropiată dintre soțul său și Sophia.

Într-un interviu acordat publicației „Paris Match”, în 2012, aceasta a explicat că, dintre cele trei fiice, Sophia seamănă cel mai mult cu tatăl ei.

„Au o legătură foarte specială. Gândesc la fel și au chiar și aceleași gesturi”, spunea Jennifer Flavin.

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