Amanta lui Ciprian Pian rupe tăcerea! De ce i-ar fi făcut plângere, de fapt

În ziua înmormântării lui Ciprian Pian, fosta soție – care a devenit amanta interlopului – rupe tăcerea și face o serie de dezvăluiri șocante. Femeia nu a mai răbdat și a dezvăluit motivul pentru care i-a făcut plângere lui Duduianu.

Laurențiu Duduianu, cunoscut în lumea interlopă drept Ciprian Pian, murit în noapte de 6 spre 7 iunie în Penitenciarul Jilava, la doar 35 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Interlopul ispășea o pedeapsă cu închisoare de 3 ani și 3 luni – împreună cu fratele său Vasile Duduianu – într-un dosar în care era acuzat de tentativă de omor și privare de libertate – într-un dosar care viza uciderea fratelui său mai mare, Emi Pian, fostul lider al Duduienilor.

Tzancă Uraganu lansează acuzații dure după înmormântarea lui Ciprian Pian: “L-au lăsat să moară! A fost o mârșăvie din penitenciar”

Amanta lui Ciprian Pian își justifică plângerea penală împotriva interlopului

Sâmbătă, 14 iunie, Ciprian Pian a fost condus pe ultimul drum. Familia Duduianu a organizat o înmormântare faraonică – vezi AICI imagini. După moartea sa fulgerătoare, femeia care i-a fost amantă în urmă cu 12 ani a rupt tăcerea și a dezvăluit motivele pentru care i-a făcut interlopului plângere penală.

Pe lângă dosarul în care era acuzat de tentativă de omor și privare de libertate, pe numele lui Ciprian Duduianu a mai existat un dosar penal de pedofilie.

În spatele acestui dosar, există o poveste cu iz de telenovelă. Ciprian Pian forma un cuplu cu o altă femeie încă din copilărie, însă vârsta nu le-a permis să se căsătorească la acea vreme. Ulterior, el a cunoscut-o pe Maria. Cei doi au devenit părinții unei fetițe și s-au căsătorit, în secret, la penitenciar -în perioada în care Ciprian Pian a fost închis de mai multe ori.

Așa s-a ajuns în situația în care, cel puțin pe hârtie, amanta a devenit soție, iar soția, fără să știe, s-a transformat în amanta bărbatului alături de care a făcut nu mai puțin de cinci copii. Ei bine, în timp ce interlopul se afla în spatele gratiilor, Maria ar fi avut mai multe aventuri, escapade de care Ciprian Pian a aflat. A făcut cerere de divorț și a cerut custodia fetiței lor. De aici, relația celor doi a devenit din ce în ce mai tensionată.

Recent, Maria, fosta amantă și soție a lui Ciprian Pian, a ieșit pulic și a rupt tăcerea. Aceasta a vorbit despre motivele pentru care a ajuns să îi facă plângere penală lui Duduianu, dar și despre calvarul pe care l-a trăit în preajma acestuia – vezi AICI foto.

La câteva ore de la înmormântarea lui Ciprian Pian, Maria, fosta soție cu acte – care i-a devenit ulterior amantă – și-a spus oful pe o rețea de socializare. Aceasta și-a justificat plângerea penală pe care a depus-o împotriva interlopului. Aceasta susține că a fost umilită, maltratată și aruncată în stradă cu tot cu copil de către partenera lui Ciprian Pian, dar și că în timpul mariajului cu el a avut parte de teroare emoțională și abuzuri, toate aceste au dus-o pe Maria în punctul în care a ajuns să îi facă interlopului o plângere penală.

”O relație de aproape 12 ani și un copil…nu o aventură…o casă împreună…. Toate astea s au stricat în urmă cu 4 ani…dar înainte de asta omul ăsta a fost fericit lângă mine! Dacă eu o mamă singură, cu un copil, lăsată în stradă în mijlocul iernii, terorizată, înjurată, amenințată de atâția ani, cu copilul traumatizat, bătut şi umilit în familia lui de către „nevasta” lui….dovezi peste dovezi… dacă eu pot fi judecată pentru că mi am apărat copilul, atunci judecați-mă.

Nu m-am dus sa-I bag la puşcărie pt nebunia mea, nu i-am vrut răul niciodată, ne-am iu atâţia ani….dar toate greșelile și toate presarile, amenințările, m au adus în punctul de a face o plângere…. Doar eu am fost motivul supărărilor lui? Doar eu? Să nu uităm ca eu am fost soția cu acte, cu mine s-a căsătorit, oare pt că eram atât de rea? În aceste momente nu mai conteaza nimic, dar nu pot fi instigată și amenințată doar pentru ca mi am apărat copilul din cauza că a fost bătută și maltrata în casa lor!”, a spus Maria, fosta soție și amantă a lui Emi Pian.

Adrian Minune a făcut anunțul șoc la înmormântarea lui Ciprian Pian: ”Era vânat”