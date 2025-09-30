Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Rezervase o cameră la etajul 22

Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, cunoscut sub numele de Nathi Mthethwa, a fost găsit mort marți dimineață în curtea interioară a unui hotel de lux din vestul Parisului. Înainte să dispară, acesta i-a dat soției sale un mesaj în care își exprimă intenția de a-și încheia socotelile cu viața.

Ambasadorul Africii de Sud în Franța a murit în condiții suspecte

Marți dimineață, un agent de pază al hotelului Hyatt din Paris a descoperit cadavrul lui Emmanuel Nkosinathi Mthethwa în curtea interioară. Ambasadorul rezervase o cameră la etajul 22 al hotelului, unde – în urma verificărilor – s-a observat că mecanismul de siguranță al ferestrei fusese forțat să se deschidă. Până în acest moment, anchetatorii nu au găsit semne de violență, nici urme de medicamente sau droguri ilegale.

Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, un politician cu experiență în partidul African National Congress (ANC), aflat la putere în Africa de Sud, a fost numit la ambasada Franței în februarie 2024, după ce a ocupat funcții guvernamentale anterioare, precum cea de ministru al Artelor și Culturii și ministru al Poliției.

Recent, el a fost implicat în Comisia Madlanga, o anchetă națională sud-africană privind corupția și legătura între politicieni și poliție, inclusiv presupuse legături cu crima organizată.

Luni, chiar în ziua în care ambasadorul a dispărut, un fost polițist de rang înalt a declarat anchetatorilor că un cartel de droguri s-a infiltrat în toate aspectele poliției și politicii din Africa de Sud.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a declarat că Emmanuel Nkosinathi Mthethwa fusese numit ambasador în Franța cu misiunea de a consolida relațiile bilaterale. Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, și-a exprimat tristețea față de moartea lui Mthethwa în circumstanțe tragice. Într-o declarație emisă de biroul său, oficialul a transmis condoleanțe sincere soției și familiei lui Mthethwa.