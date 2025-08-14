Amenzi de 100.000 lei de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege

O nouă lege îi vizează pe cei care stau la curte. Proprietarii vor fi nevoiți să scoată din buzunar chiar și 100.000 de lei dacă comit această greșeală, așa că trebuie să fie foarte atenți. Află în rândurile de mai jos!

Este vorba despre românii care construiesc garaje, magazii, grajduri sau alte anexe gospodărești fără să obțină o autorizație de construire. Potrivit proiectului de lege privind Reforma Administrației Publice Locale, aflat în dezbatere publică din 7 august 2025, cei care fac acest lucru riscă amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

Amenzi mari pentru această abatere

Noul proiect modifică Legea nr. 50/ 1991, astfel că toate construcțiile realizate fără autorizație nu vor mai fi considerate abateri minore. Intervalul de sancțiune a fost realizat pentru a permite adaptarea amenzii în funcție de cât de gravă este fapta: de la o anexă mică până la un mobil ridicat integral în mod ilegal.

În schimb, pentru clădirile construite care au autorizație, dar trec prin modificări în afara cadrului legal (depășesc parametri aprobați, schimbarea destinației sau sunt extinse neautorizat), amenzile variază între 5.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, lipsa documentațiilor tehnice, ignorarea măsurilor dispuse de autorități sau alte abateri pot fi sancționate cu amenzi între 5.000 și 30.000 de lei. În ceea ce privește încălcările considerate minore, acestea sunt sancționate cu amenzi de 1.000 – 5.000 de lei. Românii trebuie să fie atenți, asta pentru că un refuz al controlului inițiat de autorități le poate aduce o amendă fixă de 10.000 de lei.

Acest proiect de lege vine cu schimbări și în ceea ce privește măsurile fiscale pentru construcții ilegale. Astfel, pentru clădirile fără autorizație ridicate după data de 1 august 2001, impozitul se majorează cu 100% din valoarea stabilită conform legii, timp de 5 ani.

Mai mult, cei care nu își îndeplinesc obligațiile fiscale la termen vor avea parte de creșteri suplimentare de 30% la fiecare șase luni.

