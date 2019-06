Americanu’ din La Bloc e ”bonă” pentru un câine de buzunar!

Americanu’ jucat de Emil Mitrache a fost considerat cel mai simpatic personaj din serialul-fenomen ”La Bloc”. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Imediat după terminarea filmărilor, oportunitățile actorului s-au redus însă semnificativ, așa că a fost nevoit să recurgă la mai multe reconversii profesionale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu celebrul Americanu’. (CITEȘTE ȘI: SEXOASA ASISTENTĂ A LUI RĂZVAN & DANI REFUZĂ DIVORȚUL CERUT DE SOȚUL EI)

"La Bloc" a fost un serial-fenomen. E drept că, la început, nimeni nu a anticipat un asemenea succes. Cele mai optimiste previziuni au fost, însă, depășite foarte repede. Primul serial de comedie românesc a avut 524 de episoade. Ținea românii în casă la orele serii, pentru că era savuros și avea un scenariu original. Printre actorii care au făcut "istorie" în timpul serialului s-au numărat Mihai Coadă, Dragoș Moștenescu, Alina Chivulescu, Dana Rogoz și Emil Mitrache, alias Americanu', poate cel mai simpatic dintre personaje.

Foarte atent la nevoile micului său prieten

După încheierea serialului, era firesc ca Americanu’ să încerce și altceva. Actorul a făcut o vreme taximetrie însă a renunțat. ”Eu am făcut Uber timp de două-trei luni. Nu mai fac, pentru că am realizat că nu merită, sunt tot felul de condiţii care nu îmi convin. Acum lucrez în asigurări, am un birou de mediere, joc teatru. Săptămâna aceasta am două spectacole în Bucureşti. Lucram câteva ore seara, când aveam timp, şi cam atât”, a povestit Emil Mitrache, în urmă cu câteva luni.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Emil Mitrache pe o stradă din apropierea locuinței sale, unde acesta își făcea "rondul" cu micuțul său patruped.

Îmbrăcat lejer – în șlapi, tricou și pantaloni scurți – simpaticul actor, care și-a câștigat notorietatea în vestitul serial ”La Bloc”, pare că a devenit ”bonă” pentru câinele “de buzunar”. Cu căștile în urechi, dar foarte atent la nevoile patrupedului, Americanu’ s-a plimbat zeci de minute pe străzile din apropierea casei.

A donat premiul în valoare de 8.500 de lei!

Actorul Emil Mitrache este căsătorit din 2012 cu Cristina, care i-a dăruit doi băieți – Teodor, în vârstă de 8 ani, și Eduard, în vârstă de 6 ani. Alături de ei, anul trecut a câștigat ultima ediție a concursului Aici eu sunt vedeta!, de la Antena 1. Premiul câștigat atunci – în valoare de 8.500 de lei – l-a donat unei familii cu doi copii bolnavi.

