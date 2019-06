Matteo Politi consideră că este medic calificat, în baza unor studii pe care le-ar fi făcut în Kosovo, în Spania, în Anglia sau online. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Politi s-a ”spovedit” în fața anchetatorilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut – în exclusivitate – interogatoriul în cazul italianului şi vă prezintă pasajele esenţiale, aşa cum se regăsesc ele în actele dosarului. Falsul medic italian a petrecut ore întregi în faţa procurorilor, dând ample declaraţii despre studiile sale și despre cursurile pe care le-ar fi urmat de-a lungul timpului. Politi a răspuns mai multor întrebări ale procurorului de caz, iar în toate răspunsurile sale a invocat aceste ”studii”. (CITEȘTE ȘI: MATTEO POLITI, ”MEDICUL CU 8 CLASE”, PRINS ÎN TIMP CE VOIA SĂ IASĂ DIN ȚARĂ)

Falsul medic Matteo Politti a recunoscut, în fața anchetatorilor, că nu cunoştea precis legislaţia medicală românească, în acest sens fiind "ghidat" doar de "avocata" sa. Dar a ținut să precizeze că studiile făcute în străinătate i-ar fi fost… suficiente pentru a intra în sala de operație.

Anchetatorii aşteaptă în continuare detalii de la autorităţile străine, detalii legate fie de situaţia judiciară a falsului medic în Anglia şi Italia, fie de studiile acestuia şi relevanţa lor în raport cu legile din România. Matteo Politi – alias Matthew Mode – a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce, folosind și un nume fals, deși nu avea drept de liberă practică în România și nici studii de specialitate. La începutul lunii februarie, Matteo Politi – acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase – a fost prins de polițiștii de frontieră de la Curtici în timp ce încerca să fugă din România. El se află, acum, sub control judiciar.

Matteo Politi: ”Nu recunosc săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina mea”

Pe data de 27 februarie, Matteo Politti a dat o amplă declaraţie în faţa anchetatorilor. Aceștia au dorit să afle chiar de la el toate detaliile legate de studiile, cariera şi persoana sa. Falsul medic a insistat în continuare asupra ideii că nu a săvârșit nicio infracțiune, prezentând, etapă cu etapă, "filmul" evenimentelor în centrul cărora s-a aflat.

“Arăt că nu recunosc săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina mea. În data de 04 ianuarie 2018 am venit din Veneţia, Italia, în România, cu intenţia de a deschide o clinică cu De Chirico Michele, cu mai multe specializări, întrucât cel din urmă cunoştea mai mulţi medici interesaţi, de diferite specializări.

În cursul lunii februarie 2018, am cunoscut-o pe numita Laura Feldrihan, prin intermediul iubitei mele de la acel moment, numita Al-Soseh Amira Diana, aceasta prezentându-mi-o ca fiind avocat şi «judecător arbitru», considerând că mă poate ajuta pentru a obţine avizele şi documentele necesare practicării profesiei de medic pe teritoriul României. Astfel, m-am întâlnit cu aceasta în luna februarie, la întâlnire participând şi De Chirico Michele şi Al Soseh Amira, iar iubita mea şi Laura Feldrihan m-au asigurat că vor întreprinde demersurile necesare pentru a-mi obține avizele necesare pentru a deschide clinica respectivă, cele două lucrând chiar împreună intr-o societate denumită «Legal Advice».

Cu acea ocazie, i-am înmânat numitei Laura Feldrihan toate documentele – în original – pe care le deţineam si care atestau studiile pe care le-am făcut în medicină, inclusiv specializările. Astfel, i-am înmânat acesteia următoarele acte: diploma în medicină, eliberată în 2013, la Facultatea din Priştina, foaia matricolă eliberată de aceeaşi facultate; dovada promovării unui curs în specializarea chirurgie cosmetică-estetică, curs organizat în cadrul unui spital din Spania, Marbella, ce a durat mai mult de trei ani jumătate, curs pe care l-am început din anul 2013, însă înainte de a-mi da licenţa în medicină, întrucât toată lumea putea face acele cursuri, acestea nepresupunând neapărat calitatea prealabilă de medic; un e-mail printat care cuprindea recomandările medicilor cu care am colaborat".

”Diploma de licenţă, eliberată de Facultatea din Priştina, mi-a fost recunoscută şi de autorităţile din Anglia”

Falsul medic Matteo Politi aduce ca argument în favoarea afirmațiilor sale deja ”celebra” diplomă de licență pe care a obținut-o la Facultatea din Priștina și afirmă că actul i-a fost ”recunoscut” în Anglia, acolo unde dorea să urmeze un curs de minilifting cu laser. Și afirmă cu seninătate că a mai lucrat ”ca medic”, fără să aibă acest drept, în Italia. Se întâmpla în urmă cu 10 ani. Iar la capitolul ”studii” se consideră ”blindat”, cu toate că multe dintre cursurile pe care le-a urmat s-au desfășurat… online. Matteo Politi menționează și un curs – la care a participat în Italia – care a durat doar… două zile. La finalul respectivului curs, Matteo Politi a primit o ”diplomă de participare” și a fost ”instruit” cum să injecteze o anumită substanță în abdomenul cuiva pentru a elimina grăsimea din abdomen!

”Arăt că respectivul curs din Spania viza următoarele aspecte: aspecte de chirurgie estetică – cosmetică, anume intervenţii implant de sâni, reducere de sâni, lifting, blefaroplastie, rinoplastie etc. În ceea ce priveşte studiile, arăt următoarele: în Italia am terminat 5 ani de şcoală elementară, 3 ani de şcoală generală cu diplomă de absolvire, 2 ani de liceu, iar restul studiilor liceale au durat 3 ani şi le-am făcut online, la o şcoală americană, Wac, unde examenele aveau loc în timp real, prin intermediul unor videoconferinţe, studii pe care le-am terminat în anul 1999. Aceste ultime studii efectuate online nu le-am supus spre recunoaştere în Italia, întrucât oricum cei de acolo erau reticenţi la recunoaşterea acestor studii, autorităţile din Italia începând să recunoască studiile online abia în urmă cu 5-6 ani.

Arăt totodată că diploma de licenţă, eliberată de Facultatea din Priştina, mi-a fost recunoscută şi de autorităţile din Anglia, în contextul în care doream să urmez acolo un curs în minilifting cu laser, însă nu îmi mai amintesc anul în care s-a întâmplat acest lucru. În Italia am făcut o greşeală la un moment dat. În urmă cu 10 ani, în sensul că am lucrat ca medic, fără să am acest drept.

Am urmat un curs de două zile în Italia, în care ţi se explica teoretic cum să injectezi o anumită substanţă în abdomenul cuiva şi să rezulte astfel eliminarea grăsimii din abdomen, curs la finalul căruia am primit o diplomă de participare şi pe care îl putea urma oricine, fără a necesita studii în medicină, accesul la acest curs fiind liber, pentru orice persoană dorea să asiste, în baza acelei diplome de participare însă nu puteai să practici medicina. În Anglia nu mai îmi aduc aminte exact cât am stat și nici în ce perioadă, dar ştiu că am stat luni-ani. Aici nu am lucrat ca medic".

Falsul medic Matteo Politi, investigat și în Anglia

În continuare, CANCAN.RO vă prezintă și alte pasaje relevante în care falsul medic Matteo Politi încearcă, din răsputeri, să își susțină nevinovăția în fața procurorului de caz.

Întrebare procuror: Aţi fost cercetat penal vreodată în Anglia?

Răspuns inculpat: Nu pot spune că am fost cercetat penal în Anglia. Am fost supus unei investigaţii, dar nu pot detalia despre ce a fost vorba. Nu avea legătură cu activitatea medicală, întrucât acolo nu am lucrat ca medic. Am urmat însă nişte cursuri de management în domeniul sanitar şi am lucrat şi ca manager în cadrul unui spital, însă doar pe ceea ce ţine de partea administrativă.

Întrebare procuror: Aţi fost vreodată deţinut în Anglia?

Răspuns inculpat: În Anglia lucrurile se întâmplă în felul următor: dacă cineva te reclamă că l-ai lovit cu pumnul, poliţia te privează de libertate pentru 24 de ore, apoi ajungi în faţa unui magistrat şi, dacă nu ai un loc în care să stai sau dacă cineva din Anglia, care are locuinţă, nu doreşte să te cazeze la ea, pe parcursul investigaţiei te plasează într-un loc care se numește Holding Center, centru din care nu ai voie să pleci, într-un astfel de loc am fost şi eu.

Întrebare procuror: În perioada 2010 – 2018 unde stăteați efectiv?

Răspuns inculpat: ”Aveam reşedinţa în Italia, însă făceam diverse deplasări spre Anglia, Spania, Serbia, România, Africa”.

Întrebare procuror: În Bulgaria aţi fost vreodată?

Răspuns inculpat: Nu.

Întrebare procuror: Aţi interacţionat vreodată cu vreo autoritate din Bulgaria?

Răspuns inculpat: Nu.

Întrebare procuror: Care a fost modalitatea de admitere la Facultatea de Medicină din Priştina?

Răspuns inculpat: Am susţinut un examen în limba engleză, cu privire la cunoştinţe de bază în chimie, biologie şi anatomie, examen care verifica însă mai mult dacă respectivul candidat înţelege limba. Arăt că, între timp, s-a schimbat secţia administrativă din cadrul acelei facultăţi, aspect pe care îl cunosc, întrucât am un prieten avocat acolo care s-a ocupat de apostilarea diplomei mele de licenţă. (…)

Matteo Politi nu a urmat niciodată un curs de limba română

Este aproape halucinantă încrederea pe care Matteo Politi o manifestă în propriile ”forțe”, în pofida faptului că, așa cum recunoaște în fața procurorului, nu a citit nici măcar ce scria pe atestatul obținut de la Ministerul Educației. Declară că nu a urmat niciun curs de limba română și că un ”angajat” de la Ministerul Educației i-a spus că… este în regulă.

Întrebare procuror: Aţi citit vreodată ce scria în atestatul eliberat pe numele dvs. de Ministerul Educației?

Răspuns inculpat: Nu. Arăt că atunci când m-am dus să ridic atestatul, un angajat de acolo mi-a spus că sunt în regulă şi că pot să practic medicina pe teritoriul României. La acel moment înţelegeam foarte puţin limba română.

Întrebare procuror: Aţi urmat vreun curs de limba română?

Răspuns inculpat: Nu. Am susţinut doar un examen la Facultatea de Litere din Bucureşti, după ce am obţinut acel atestat, la multe luni după, examen unde am fost pus să citesc şi să port o conversaţie în limba română, lucru pe care l-am făcut, după care mi s-a eliberat un certificat în care se menţionează că știu să vorbesc, să scriu şi să citesc în această limbă. (…) Arăt că în Italia am lucrat ca medic între 17 iulie, probabil 2008, şi 5 august, probabil 2008.

Arăt că numitele Laura Feldrihan şi Al-Soseh Amira Diana doreau ca eu să mă apuc de lucru cât mai repede, ca să obţină şi ele cât mai repede 50% din profitul meu, având astfel interes să obţin rapid actele necesare pentru practicarea profesiei de medic pe teritoriul României, şantajându-mă totodată că, dacă nu le dau acest procent, vor face public incidentul din Italia, incident despre care eu povestisem numitei Al-Soseh Amira întrucât, la acel moment, aceasta era iubita mea. (…)

”Eu nu am urmat cursuri în chirurgie plastică şi nu am practicat niciodată chirurgia plastică”

Matteo Politi a lucrat ca medic, în Italia, "aproximativ" o lună, la o "agenție" misterioasă despre care nu poate da detalii. Și recunoaște că nu a urmat cursuri în chirurgia plastică. A făcut doar cursuri de chirurgie estetică-cosmetică, cursuri pe care le-a urmat în Spania și Anglia.

Întrebare procuror: Cât a durat facultatea şi între ce ani aţi urmat această facultate?

Răspuns inculpat: Șase ani, între 2007 – 2013, perioadă în care am fost şi în alte ţări precum Anglia, Italia, România.

Întrebare procuror: Cât aţi lucrat în Italia ca medic?

Răspuns inculpat: Aproximativ o lună, în perioada verii.

Întrebare procuror: În Italia unde aţi lucrat?

Răspuns inculpat: Am lucrat la o agenţie, nu pot da alte detalii. Nu trebuie să plătesc încă o dată pentru ceva ce am făcut în urmă cu 10 ani.

Întrebare procuror: Unde aţi urmat cursurile de chirurgie plastică – estetică, cursuri a căror promovare vă conferea dreptul de a practica această specializare?

Răspuns inculpat: Eu nu am urmat cursuri în chirurgie plastică şi nu am practicat niciodată chirurgia plastică. Eu am urmat doar cursuri de chirurgie estetică – cosmetică, iar aceste cursuri le-am urmat în Anglia şi Spania. Spre exemplu, dacă cineva are nevoie de reconstrucţia unui membru, eu nu fac acest lucru, această intervenţie ţinând de chirurgie plastică.

Matteo Politi a făcut scandal la Colegiul Medicilor

Deși pare greu de crezut, ”medicul cu 8 clase” Matteo Politi declară că a făcut scandal la Colegiul Medicilor din România pentru că nu a intrat mai repede în posesia unui aviz care îi dădea dreptul să profeseze pe teritoriul României. Acesta a mai declarat în fața procurorului că nu i s-a părut ”normal” să aștepte ”atât” pentru a primi respectivul aviz.

Întrebare procuror: Dacă nu aveţi specializarea de chirurg plastician, de ce v-aţi prezentat ca având şi această calitate cu ocazia încheierii contractelor din cauză?

Răspuns inculpat: Când doamna Laura Feldrihan mi-a arătat o cerere adresată Ministerului Sănătăţii din România, cerere formulată în numele meu, am văzut că acolo scrie că sunt chirurg plastician, astfel că am întrebat-o, cu acea ocazie, de ce a scris aşa, pentru că eu nu am această specializare, eu fiind doar chirurg estetician – cosmetician, aceasta răspunzându-mi că nu e nicio problemă, pentru că în România aşa se numeşte această specializare a mea.

Întrebare procuror: Doamna Laura Feldrihan v-a explicat vreodată ce condiţii trebuie să îndepliniţi sau ce avize vă sunt necesare pentru a practica medicina pe teritoriul României?

Răspuns inculpat: Nu. Mi-a spus doar că, atunci când totul va fi gata, mă va anunţa. Arăt că, în principiu, Laura Feldrihan s-a ocupat de obţinerea documentelor necesare. Singurele instituţii la care eu m-am deplasat personal au fost la Ministerul Educaţiei, când am ridicat atestatul de recunoaştere a studiilor, la DSP, când am ridicat parafa, şi la Colegiul Medicilor, prima oară cu Laura Feldrihan şi a doua oară singur, întrucât mi se părea suspect că nu primesc avizele de la Colegiul Medicilor şi aflasem şi că Laura Feldrihan nu era avocat.

Arăt că eu aşteptam un aviz de la Colegiul Medicilor pentru a profesa pe teritoriul României, iar Laura mi-a spus că am obţinut acel aviz. spunând acelaşi lucru şi clinicilor în cauză. Eu doream să intru efectiv în posesia acelui aviz, însă acest lucru nu se întâmpla, astfel că am ajuns să mă deplasez personal la Colegiul Medicilor pentru a vedea ce se întâmplă şi chiar am făcut scandal acolo întrucât nu mi se părea normal să aştept atâta pentru a mi se elibera avizul în cauză.

Consider că am fost înşelat de numitele Laura Feldrihan şi Al Soseh Amira pentru ca acestea să obţină cât mai mulţi bani de la mine. Acesta cred că este şi motivul pentru care cele două s-au grăbit să-mi obţină atestatul de la Ministerul Educaţiei şi codul de parafă. Cele două voiau să obţină 50% din profitul meu şi tot timpul îmi mai cereau bani, deşi pentru obţinerea avizelor necesare plătisem de la început întreaga sumă solicitată de Laura Feldrihan.

Matteo Politi rămâne la convingerea că este medic și că are dreptul să practice medicina. Regretele lipsesc cu desăvârșire, iar falsul medic nu recunoaște acuzațiile care i se aduc. Ba chiar se consideră a fi el cel înșelat.

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 au decis, la începutul lunii iunie, înlocuirea măsurii arestului preventiv dispuse de judecători în cazul falsului chirug italian, Matteo Politi, cu măsura controlului judiciar. Hotărârea nu a fost contestată de procurori, astfel că acesta a fost pus în libertate. Politi se afla în arest preventiv din 7 februarie 2019.

