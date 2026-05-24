Amiana Păștină a fost înmormântată la Galați. Fratele ei s-a ocupat de funeralii

Sâmbătă, 23 mai 2026, Amiana Păștină a fost condusă pe ultimul drum la Galați, după ce trupul ei fusese depus cu două zile înainte la capela bisericii Vovidenia, unde a avut loc și priveghiul. Ceremonia funerară a fost organizată de fratele acesteia, care a anunțat public locul și ora înmormântării printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Slujba a avut loc într-un cadru discret, cu participare redusă, fiind vorba despre un eveniment restrâns, în care au fost prezenți în principal membri ai familiei și câteva persoane apropiate. La priveghi, desfășurat la Galați, atmosfera a fost una liniștită, iar numărul celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu a fost considerat mic.

Amiana Păștină a fost înmormântată!

Cazul Amianei Păștină a atras atenția opiniei publice încă din 2024, când aceasta și o altă femeie, asistentă medicală în vârstă de 46 de ani, au fost puse sub acuzare pentru presupusa implicare în moartea unei femei de 59 de ani, contabil de profesie și mama Amianei. Ancheta a vizat ipoteza unui conflict legat de bunuri și moștenire, însă dosarul nu a fost finalizat printr-o hotărâre definitivă la momentul decesului, rămânând în faza de cercetare penală.

După aproape șase luni petrecute în arest preventiv, Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în detenție. Circumstanțele exacte ale gestului nu au fost divulgate, însă se pare că motivul nu ar avea legătură cu vreo remușcare, ci cu un alt context familial.

Amiana Păștină a fost condusă pe ultimul drum. Se pare că de înmormântarea acesteia s-a ocupat în totalitate chiar fratele său. Acesta a anunțat în mediul online când și unde va avea loc înmormântarea. Femeia a fost înmormântată la Galați.

„Pentru toți cei care au cunoscut-o pe sora mea Amiana Budrala, au iubit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu, începând de mâine 21.05 va fi depusă la capela bisericii Vovidenia din Galați, înmormântarea va avea loc în data de 23.05.2026, la ora 12:00. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi dăruiască liniște și lumină veșnică”, a transmis fratele acesteia, în mediul online.

Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama a fost găsită moartă, în celulă. Ce s-a întâmplat cu Amiana Păștină

Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!