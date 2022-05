Amintiri din perioada comunismului. Ce a pățit Jean Paler când a fost prins cu părul lung

În cadrul unui interviu, actorul Jean Paler a mărturisit ce i s-a întâmplat în momentul în care a fost prins cu părul lung, în perioada comunismului.

În această situație s-a aflat și actorul. Bărbatul a povestit faptul că milițienii l-au legitimat, l-au băgat în dubă și l-au dus la frizerie.

”În anii comunismului, îmi plăcea să port plete, eram așa, mai rocker, însă, dacă erai prins de Miliție, era jale, căci rămâneai fără ele în 10 minute. M-au oprit și pe mine la o razie, m-au legitimat. Apoi, m-au băgat în dubă, m-au dus la frizer și m-au tuns, așa, la mișto, cu potecă pe mijloc, de parcă urma să treacă un tractor. Era rușinos. Trebuia să mergi apoi la un alt frizer, ca să te tunzi de tot, să nu ajungi de râsul lumii. Dar, se știa, cine era tuns periuță, era clar că îl prinsese recent Miliția. Acum am iar părul lung, mai am puțin și e de aproape un metru, cât al Mariei Dragomiroiu”, a spus Jean Paler pentru Ego.ro.

Ce pensie are Jean Paler

În urmă cu ceva vreme, Jean Paler mărturisea pentru Antena Stars că, după 43 de ani de activitate pe scena românească, primește o pensie în valoare de 840 de lei. Iar, cu banii respectivi abia reușește să își cumpere trei sferturi din medicamentele fără de care nu poate trăi.

”După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler pentru Antena Stars în urmă cu ceva vreme.

