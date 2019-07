Ana Maria Mocanu nu mai este singură! Cu cine s-a combinat fosta asistentă a lui Dan Capatos de la Antena 1

Ana Maria Mocanu a mărturisit, în urmă cu doar câteva săptămâni, că suferă de depresie, iar asta s-ar fi întâmplat din cauza despărțirii de fostul iubit. Chiar dacă păreau că duc o viață frumoasă împreună, în Spania, acolo unde se mutase de circa trei ani, fosta asistentă TV nu a mai suportat geloziile lui, și nici dorul de familie, așa că s-a întors în România.

Pentru a-și reveni din punct de vedere sentimental, Ana Maria Mocanu a plecat în vacanță la Barcelona, alături de surorile ei. Odată ajunsă acolo, fosta asistentă a lui Dan Capatos la Antena 1 a pus mâna pe telefon și l-a sunat fix pe fostul iubit, Giani.

S-au întâlnit și au decis să mai dea o șansă relației. Logic, acest lucru trebuia să fie anunțat de Ana Maria Mocanu pe contul personal de socializare. A urcat o fotografie în care apare cuibărită la pieptul tânărului om de afaceri, semn clar că formează din nou un cuplu, potrivit wowbiz.ro.

Ce a spus Ana Maria Mocanu după ce s-a despărțit de iubit

Imediat după despărțirea de Giani, Ana Maria Mocanu a declarat: “Normal că zâmbesc. De ce n-aş zâmbi? Este prima declaraţie pe care o fac referitor pe subiectul acesta, să înţeleagă şi lumea. Noi am avut o relaţie extrem de frumoasă timp de trei ani de zile. Între timp au început discuţiile.

Plecarea mea a fost una foarte bruscă, eu după trei săptămâni m-am mutat din ţară. Am plecat şi m-am trezit acolo singură, sufeream foarte mult. Nu aveam pe nimeni, nu mă suna nimeni. Mă recunoşteau oameni, era plin de români. Nu m-am putut adapta. Am depus toate eforturile. I-am zis: îmi pare rău, nu pot, dacă vrei să te întorci cu mine, întoarce-te. s-a întors cu mine. El nu a putut să se adapteze aici pentru că stătea de 13 ani acolo.

Am avut enorm de multe discuţii. Gelozia a fost unul dintre motivele care m-a terminat psihic. Pleca mai mereu, eram la distanţă. Nu îi plăcea. Eu nu aveam voie să merg la nicio petrecere, nu aveam voie să mă machiez, să fac nimic. Am încercat, dar n-a fost să fie. Este important să faci ce simţi în momentul respectiv, nu există reguli în iubire. Iubirea noastră nu a mai fost. Stăteam împreună pentru că trebuia să stăm şi eram obişnuiţi, aveam un business împreună. La un moment dat, acum două săptămâni, ne-am certat extraordinar de tare şi a doua zi am vorbit prieteneşte. Noi aveam nevoie. Era o relaţie care ne încurca pe amândoi. El era extrem de gelos. Aveam un grup de prieteni şi nu puteam să merg la o zi de naştere. La orice bărbat m-aş fi uitat… vrei să ai ceva cu el! Apropiaţii ştiu” a dezvăluit Ana Mocanu despre iubitul ei pentru o emisiune TV.