Fiică de educatoare şi pompier, viitor medic chirurg, cu suflet de artistă, Ana Maria Păpurică este geniul din Călăraşi care i-a uimit până şi pe inginerii NASA. Tânăra a fost premiată la competiţia internaţională NASA Ames Space Settlement Contest, după ce a proiectat o navă spațială ce poate susține viața a 7.000 de oameni, pe o perioadă nelimitată de timp. Ana Maria și-a dezvăluit povestea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Faceţi cunoştinţă cu Ana Maria Păpurică, tânăra care a uimit o ţară întreagă cu aptitudinile sale. Ana este elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” din Călăraşi. Un suflet de artist, Ana şi-a propus încă de mică să îşi construiască un viitor măreţ. Nimic nu pare să-i stea în cale.

„În fiecare an am participat cu mult entuziasm la olimpiade şcolare, precum olimpiada de limba şi literatura română, olimpiada de lectură, olimpiada de lingvistică, matematică şi engleză. Trăsăturile care mă definesc sunt ambiţia, perfecţionismul şi întotdeauna am dorit să fiu «excelentă». Liceul a reprezentat pentru mine o deschidere către nou, întrucât în clasa a IX-a am avut parte de experienţe inedite prin participarea la diverse proiecte, precum sesiunile GROW, la evenimente axate pe dezvoltarea personală, precum şi la concursul NASA Ames Space Settlement Design, care, cu siguranţă, iese din tiparele oricărei competiţii şcolare”, își începe povestea Ana Maria. (VEZI ȘI: SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTR-UN LABORATOR DIN SLATINA. MATERNITATEA DE ROBOŢI)

Fascinată de absolut

I-a plăcut întotdeauna să-şi depăşească limitele, şi-a propus ţeluri înalte şi a muncit pentru ele. „Cred că fiecare dintre noi are în suflet o fascinaţie pentru absolut: Întotdeauna ne întrebăm dacă există lucruri în afara orizontului pe care îl putem cuprinde cu privirea, dacă există lucruri mai mari decât noi, pe care nu le putem stăpâni. Astronomia, ca ştiinţă, m-a atras în mod deosebit, deoarece toate lucrurile pe care le studiază par atât de aproape de mine”, spune tânăra.

Cea care a îndrumat-o a fost profesoara de matematică. Corina Ionescu, profesor la liceul din Călăraşi, le-a prezentat elevilor posiblitatea participării la acest concurs. Iniţial, a participat anul trecut la proiect alături de alţi 13 elevi şi au obţinut menţiune. Anul acesta s-a ambiţionat să reuşească pe cont propriu.

„Am acceptat provocarea, pe care mi-am fixat-o singură, de a realiza proiectul individual. Acest curaj se datorează faptului că doamna profesor m-a ajutat să îmi descopăr adevăratul potenţial şi mi-a arătat că pot realiza orice îmi propun, iar în tot acest timp m-a încurajat şi nu mi-a permis să renunţ la această aspiraţie”, a declarat Ana Maria. (CITEȘTE ȘI: CUM A DEVENIT FRANCEZA ”A DOUA LIMBĂ OFICIALĂ” LA… RÂMNICU SĂRAT!)

“Mi-au venit idei înainte să adorm”

Proiectul de concurs a stârnit mii de idei în capul Anei. Recunoaşte că i-a fost greu, că uneori s-a simţit epuizată, dar ambiţia nu a lăsat-o să renunţe.

„Proiectul este o mare provocare, într-adevăr, care uneori a părut imposibilă, căci numărul de 110 pagini reprezintă un procent infim din cantitatea de informaţii pe care am selectat-o şi prelucrat-o pentru a alege cele mai bune variante. Cu toate acestea, nu am simţit nici măcar o clipă oboseală, căci simpla dorinţă de a duce cartea la bun sfârşit, de a crea ceva uimitor care poate aduce o contribuţie viitorului mă împlinea sufleteşte şi îmi menţinea vie voinţa. În mintea mea se desfăşurau în continuu idei, planuri şi schiţe pe care le puneam pe hârtie imediat, pentru a le folosi ulterior. De multe ori mi-au venit idei înainte să adorm, imediat după ce mă trezeam sau în timpul orelor de curs”, povestește Ana pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„Oamenii de lângă mine mă încurajează să continui”

Vestea obținerii premiului a fost primită cu bucurie de toţi cei dragi Anei. A fost felicitată de oameni cunoscuţi, de autorităţi şi asta o motivează.

„Susţinerea morală nu a încetat să se răsfrângă asupra mea, căci toţi oamenii de lângă mine mă încurajează să continui să excelez. În aceste momente mă simt extrem de apreciată şi recunoscătoare”, adaugă Ana Maria.

Când nu proiectează, Ana visează la tot ce este frumos. Este o fire artistică.

„Îmi place să scriu, să cânt, să pictez, să desenez, însă domeniul artei plastice este cel care are o mare însemnătate pentru mine. Expun lucrări în mod regulat la Saloanele Anuale de Artă, Saloanele de Toamnă şi alte vernisaje organizate în Călăraşi”, mai spune Ana. (NU RATA, AICI: OLIMPICA LA ENGLEZĂ FACE VOLUNTARIAT. E PROFESOARĂ LA 16 ANI PENTRU COPIII DINTR-UN SAT DIN TELEORMAN)

“Evaluările au devenit pedepse”

Despre sistemul de învăţământ românesc are şi cuvinte de laudă, dar şi critici. Proiectul şi reuşita sunt rezultatul studiului individual. Au ajutat-o cunoştinţele acumulate la şcoală, dar spune că sunt pur teoretice uneori şi că în România elevii sunt mult mai solicitaţi decât cei din alte ţări. „Am observat că se pune extrem de mult accentul pe note şi am început să le punem pe o poziţie superioară scopului evaluărilor, şi anume identificarea punctelor slabe şi întărirea lor. După evaluări se continuă predarea altor capitole, deşi elevii încă au lacune mari. Evaluările au devenit pedepse: «Dacă continuaţi să faceţi gălăgie, vă dau lucrare». Luând exemplul Statelor Unite ale Americii, ar trebui să se pună mai mult accentul pe aplicaţiile practice ale informaţiilor teoretice”, este de părere eleva. (VEZI ȘI: ELEVUL-MINUNE DE LA VASLUI S-A CALIFICAT LA… 4 OLIMPIADE NAȚIONALE!)

Se vede medic chirurg în România

„Nu pot spune că viitorul îmi este prea clar, însă întotdeauna mi-am dorit să ajung medic, iar în prezent dorinţa de a deveni medic chirurg este arzătoare. Voi rămâne în ţară pentru a studia medicina, preferabil în Cluj-Napoca sau Bucureşti. Mă văd schimbând lumea, dărâmând mituri, fiind o inspiraţie pentru ceilalţi. Întotdeauna am dat tot ce am putut din mine, am muncit până la extenuare, iar când nu am făcut-o, ştiu că pauza era necesară, pentru că nu sunt, totuşi, un robot”, mărturisește Ana.

Speră să poată ajunge la Los Angeles pentru a-și ridica premiul

Tânăra are și un regret, pe care ni l-a împărtășit.

“Singurul regret pe care îl am este acela că m-am lăsat influenţată de părerea celorlalţi despre mine, în special a profesorilor, mi-am îndepărtat privirea de ceea ce sunt cu adevărat”, spune cu sinceritate Ana Maria.

Premiul îl va ridica de la conferinţa ştiinţifică ISDC (International Space Development Conference), care va avea loc în perioada 24-27 mai 2018 la Los Angeles și la care speră să poată fi prezentă, având în vedere costurile mari pe care le implică o astfel de călătorie.

Pentru proiect a parcurs toate etapele: a ales nume, a studiat nevoile omeneşti, cum pot fi satisfăcute, a studiat construcţia navelor spaţiale, protecţia împotriva radiaţiilor, gestionarea urgenţelor, extragerea materiei prime exclusiv din spaţiu. Lucrarea a fost realizată în limba engleză. (NU RATA, AICI: POVESTEA VIOLONISTEI DIN BÂRLAD CARE VORBEŞTE PATRU LIMBI STRĂINE)