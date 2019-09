ANAF, un nou impozit. Ce categorie de români este vizată

O nouă categorie de venituri va fi taxată la impozit și, în anumite cazuri, se va plăti și contribuția la sănătate.

Astfel, conform informațiilor, cei de la ANAF au anunțat că noul Cod Fiscal prevede ca veniturile ce au fost obținute din criptomonede de către persoanele fizice să fie impozitate, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Potrivit ANAF, Românii care câștigă în mod constant bani din criptomonede vor avea începând cu prima zi a anului 2020 obligații fiscale. Aceștia trebuie să declare venituirle obținute în 2019 în declarația unică și să plătească impozit.

Este important de menționat faptul că veniturile obținute din criptomonede trebuie menționate în declarația unică de la ANAF doar în situația în care sumele sunt convertite în lei sau valută sau au fost folosite la achiziționarea unor bunuri sau servicii.

Noul Cod fiscal prevede că dacă o persoană fizică obține venituri de peste 6.000 de lei pe an din criptomonede trebuie să plătească la stat un impozit pe venit de 10%. În cazul în care într-un an o persoană fizică câștigă într-un an echivalentul a 12 salarii minime brute, vor trebui să plătească și CASS, adică 10%, informează cei de la bugetul.ro.