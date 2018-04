Anamaria Ferentz, actriță la Hollywood: „Îmi stă bine ca spioană”

De mai bine de 10 ani, America a devenit pentru Anamaria Ferentz acasă. Cariera muzicală nu a abandonat-o și câștigă destul de bine din concertele susținute peste Ocean, dar ea vrea să dea lovitura la Hollywood. Așa că a mers la un casting pentru un film. Înainte să intre în sală, vedeta le-a împărtășit fanilor trăirile sale.

Nu este exclus ca în curând să o vedem pe Anamaria Ferentz alături de starurile cu greutate de la Hollywood. Românca noastră este mai decisă ca niciodată să obțină un rol într-o peliculă turnată în cetatea filmului din Statele Unite ale Americii. Ieri, când a fost la un casting, ea a urcat două selfie-uri pe o rețea de socializare, unde și-a întrebat admiratorii dacă îi stă bine ca spioană – cel mai probabil acesta ar fi rolul pe care ar trebui să-l joace în pelicula pentru care a dat proba.

„Do I look good as a spy? (n.r.: Imi sta bine ca spioana?)

#hollywoodcastingandfilm #spy #day #movie #hollywood #castingtime #blessed #grateful #moviestar #artist #singer #alliwant #myjourney #mycali”, a scris vedeta pe pagina ei de Instagram.

Fanii au felicitat-o imediat și i-au urat mult succes. Unul dintre internauți i-a spus că seamănă cu actrița .

„Mult succes!”, „O superbă!”, ” Ești foarte frumoasă și te apreciez pentru caracterul tău și vreau să îți spun că semeni cu actrița noastră celebră Rodica Popescu Bitanescu, dar când era foarte tanără” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Artista i-a răspuns imediat celui din urmă fan: „Mulțumesc frumos!! Chiar o îndrăgesc! Mai ales râsul molipsitor”.

Anamaria Ferentz, mamă la 42 de ani: „Sunt la vârsta potrivită, mi se pare cel mai frumos lucru”

Frumoasa română a mărturisit în cadrul unui interviu oferit recent că ia în calcul adopția.

„Sunt vegetariană de 11 ani. Nu mi-a plăcut niciodată carnea, mănânc tot ceea ce e tradiţional şi nu conţine carne. De trei ani n-am mai venit acasă, la telefon vorbesc româneşte, dar în rest nu. Mi s-a părut ciudat când am ajuns pe aeroport şi am auzit doar româneşte. În America bărbaţii sunt diferiţi, mentalitatea e alta. Am o relaţie, am o relaţie de mult timp. De Sărbători am venit acasă singură. El e american, uneori mai stăm la distanţă, fiindcă eu cânt şi mai plec din când în când. Nu ne gândim incă să oficializăm relaţia. De ziua mea le-am cerut invitaţiilor să doneze banii de cadou într-un cont pentru a ajuta o fetiţă bolnavă. Peste 70 de invitaţi vor fi chemaţi la ziua mea. E pe 14 decembrie, dar pentru că e doliu naţional am amânat-o. Nici de ziua mea nu o să fie prezent iubitul, doar dacă… îmi face o surpriză”, a declarat vedeta în urmă cu câteva luni.

Anamaria Ferentz (n.: 14 decembrie 1975) este o cunoscută cântăreaţă din România. De mai multă vreme, ea s-a mutat în Statele Unite ale Americii. În trecut, vedeta a fost căsătorită Marcel Toader, de care a divorţat cu mult scandal. Acum, soarele pare că a răsărit pe strada dragostei. Ea se iubește de câțiva ani cu un american despre care nu a oferit prea multe detalii.