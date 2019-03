„Anamaria Prodan are o relație intimă cu Dan Alexa”. Prima reacție a soției lui Reghecampf

În urmă cu doi ani se isca un adevărat scandal în lumea fotbalului, după ce Ionel Ganea, supărat că nu a fost el numit antrenor la Concordia Chiajna, ci Dan Alexa, a atacat-o dur pe Anamaria Prodan. A insinuat că cei doi ar fi amanți.

„Are o relație mai intimă cu el, mai deosebită. Se întâlnesc în timpul liber, la chef. Se vizitează. La Chiajna, primarul Minea stă cuminte și primește și el câte ceva. Așa se se întâmplă și la Steaua, cu oierul, ciobănașul”, spunea Ionel Ganea la vremea respectivă.

Deși toată lumea se aștepta ca Anamaria să îl dea în judecată pe Ionel Ganea, ei bine, impresara a preferat să nu facă asta și lase timpul să treacă, înțelegând că au fost doar niște răutăți spuse la nervi. „Nu l-am dat în judecată pe Ganea pentru ceea ce a afirmat, fiindcă a spus-o într-un mod în care nu putea fi atacabil în instanță. În plus, am vrut să las lucrurile să decurgă firesc. Eu nu sunt răzbunătoare, poate spun cuvinte mai dure pe moment, dar nu aș face rău nimănui, din contra, ajut tot timpul, atât pe jucătorii mei, antrenorii sau președinții de club. Până la urmă, timpul a demonstrat că a fost vorba despre o situație tensionată. Eu sunt în continuare un agent de top și o familistă convinsă”, a spus vedeta, potrivit ştirilekanald.ro.

Anamaria Prodan a vorbit despre divorț

Anamaria Prodan a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Laurențiu Reghecampf, după ce în ultima vreme s-a tot scris că relația lor nu mai funcționează și sunt pe cale să divorțeze. Ei bine, impresara a mărturisit că este mai fericită ca niciodată alături de soțul și familia ei, iar dacă ar apărea probleme în căsnicia lor, nu s-ar ascunde niciun moment.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca. Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!”. Asta sunt eu!„”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Gsp.