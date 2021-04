Anamaria Prodan, declarații dure. Cum comentează soția lui Laurențiu Reghecampf zvonurile privind divorțul. “Nu ar coborî niciodată în lumea prostituatelor!”

Anamaria Prodan neagă că Laurențiu Reghecampf ar avea o amantă de opt ani și că ar urma să divorțeze de fostul antrenor al FCSB-ului. Sexy-impresara nu a avut milă nici de presupusele amante ale soțului său.

În utima perioadă au apărut zvonuri potrivit cărora Corina Bilcon, poreclită în București, Londra și Dubai “Gură de aur”, ar avea o legătură cu Laurențiu Reghecampf. Mai mult, s-a vehiculat că tehnicianul chiar i-ar fi plătit și un salon de înfrumusețare. Anamaria Prodan, soția antrenorului, neagă cu vehemență că ar fi înșelată de soț.

“Nici măcar un sfert de șansă în 3.000.000.000 de miliarde. Noi suntem o familie de vis, o familie model! Am pornit de tineri împreună, am fost singuri împotriva tuturor, pe vremea când nimeni nu a crezut în noi. Nimeni nu ne-a ajutat măcar o secundă în viață sau în meserie. Am muncit amândoi pe brânci, ne-am sfătuit secundă de secundă, am stat spate în spate, am pus cărămidă peste cărămidă la construcția acestei familii și acestei meserii, de asta nu datoram nimic nimănui! Am construit singuri-singurei un imperiu de care suntem super mulțumiți! Și lucrăm să-l extindem. Acesta este motivul pentru care toate aceste zvonuri apar unul după altul. Ceea ce a reușit Reghecampf în România este unic! Este antrenorul care a schimbat fața fotbalului românesc!”, a spus Anamaria Prodan pentru prosport.ro.

Anamaria Prodan: “Gigi Becali știe că Laurențiu este un familist convins”

În continuare, Anamaria Prodan a precizat că Laurențiu Reghecampf nu ar coborî niciodată în lumea prostituatelor și că Gigi Becali îi cunoaște foarte bine caracterul.

“A adus noutate și profesionalism, plus disciplină de fier, mentalitate dobândită în perioada în care a lucrat în Germania. Gigi sau anturajul? Gigi Îl cunoaște perfect. Știe ce om minunat și ce caracter incredibil este Reghecampf. Știe ce familist convins, dedicat mie și copiilor până la moarte este Laur. Nu uitați că „Soarele” familiei noastre este profesionist până în măduva oaselor și cel mai serios om pe care eu l-am cunoscut în viață.

Deci să se înțeleagă foarte bine. Reghecampf nu ar coborî în lumea iluziilor deșarte, a drogurilor, băuturii sau femeilor ușoare. Nu ar coborî în lumea asta subacvatică, a peștilor sau a prostituatelor, nici dacă se mai naște de 1000 ori”, a mai spus agentul.

