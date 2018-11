Anamaria Prodan, dezvăluire despre Laurențiu Reghecampf. “Mă omoară!” În ce context a făcut sexy-impresara afirmația

Mihai Pintilii a fost transferat de Al-Hilal în februarie 2015, însă nu a rezistat prea mult la gruparea saudită. A fost dat afară de arabi, iar fotbalistul a revenit în Liga 1, la FCSB. Între timp, jucătorul și-a dat în judecată fostul club pentru a-și recupera salariile restante. Proces pe care l-a câștigat în vară, la TAS.

“Conform Camerei de Soluţionare a Litigiilor de la FIFA, Pintilii a primit o compensaţie de 901.665 de euro plus 5 la sută penalităţi anuale începând cu mai 2015. În plus, Al Hilal a fost obligată să-i plătească lui Pintilii 150.000 de euro, plus 5 la sută penalităţi anuale, reprezentând totalul celor trei salarii restante din martie, aprilie şi mai 2015, restanţe care îl determinaseră pe jucător să rupă unilateral contractul cu clubul saudit. Cu tot cu penalităţi, jucătorul român a primit aproape jumătate din cei 2.750.000 de euro solicitaţi drept despăgubiri în plângerea făcută la FIFA împreună cu agentul său, Anamaria Prodan Reghecampf, în vara lui 2015. În culise, însă, părţile duceau negocieri pentru a ajunge la o înţelegere. Pe 30 august 2015, clubul Al Hilal a primit o scrisoare de la un avocat saudit prin care i se propunea o soluţie amiabilă”, a dezvăluit Gazeta Sporturilor.

Părțile au ajuns la proces în condițiile în care Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al lui Al-Hilal, nu și-a dorit acest lucru. Anamaria Prodan a mers, însă, până în pânzele albe pentru a-și recupera comisionul. “Apoi, Anamaria Prodan Reghecampf i-a trimis lui Turki Almesned (n.r. oficial al lui Al-Hilal) un SMS împăciuitor: Bună ziua, Domnule. Aţi vorbit cu prinţul în privinţa cazului Pintilii? Hai să lucrăm împreună. Putem s-o rezolvăm. Nu mă simt bine pentru că avem chestia asta între noi. Relaţia noastră a fost perfectă, cred. Vorbiţi cu prinţul. Trebuie să-mi iau banii de la clubul vostru. Şi Pintilii banii lui. Daţi-mi sume şi o rezolvăm. Soţul meu mă omoară din cauza acestuia caz. Nu vrea să mergem împotriva clubului”, a fost mesajul transmis de Anamaria Prodan.

La sugestia avocaţilor brazilieni, oficialii lui Al Hilal au oprit comunicarea, iar procesul a continuat. Un an şi jumătate mai târziu, clubul a pierdut la FIFA. Conform contractului cu Al Hilal, avocatul Marcos Motta a câştigat 15.000 de dolari, plus 15 la sută din diferenţa de un milion şi ceva de euro dintre suma de 2,75 milioane cerută de Pintilii şi cea acordată de FIFA jucătorului.