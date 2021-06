Anamaria Prodan, mesaj emoționant pentru Reghe, dis-de-dimineață, în scandalul divorțului. Andreea Tonciu a reacționat imediat. FOTO

Chiar dacă Laurențiu Reghecampf a mărturisit că el și Anamaria Prodan divorțează, impresara face gesturi în mediul online care nicidecum nu conduc către o despărțire. Din contră, fotografiile și mesajele pe care aceasta le postează demontrează, de fapt, contrariul.

Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram, în această dimineață, o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf, eleganți, îmbrăcați în alb, la malul mării, dar nu asta este atât de important, ci mesajul pe care l-a scris impresara, în dreptul imaginii.

Ca și cum nimic nu s-a întâmplat, Anamaria Prodan i-a declarat încă o dată dragostea lui Reghe, în văzul tuturor internauților. Cea care a interacționat imediat la postarea cu pricina a fost nimeni alta decât Andreea Tonciu, care a lăsat câteva inimioare într-un comentariu.

„Cause it s you and me and all of the people with nothing to do nothing to prove

and it s you and me and all of the people and i don t know why i can t keep my eyes off of you ❤️❤️❤️” – Traducere: „Pentru că suntem eu și cu tine și toți oamenii care nu au nimic de făcut și nimic de demonstrat, suntem tu și eu și toți ceilalți oameni și nu știu de ce nu-mi pot lua privirea de la tine”.

Anamaria Prodan pune punct în scandalul momentului

Din declarațiile impresarei pe care aceasta le-a făcut recent reiese faptul că între cei doi soți nu a fost vorba de nicio ceartă și lucrurile se desfășoară în parametri normali. Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Laurențiu Reghecampf și chiar a declarat că vor „muri împreună”.