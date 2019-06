Anamaria Prodan face dezvăluiri șocante: ”Mama a fost în comă la botezul meu”

Chiar dacă acum pare că are tot ce își dorește, celebrei impresare îi lipsește foarte mult mama ei, Ionela Prodan, pe care boala a răpus-o anul trecut. Anamaria Prodan a rememorat un episod care se putea termina tragic, în vremea copilăriei ei.

Anamaria Prodan a povestit cu lacrimi în ochi despre ultimele clipe din viaţa mamei sale Ionela Prodan, dar şi despre ziua botezului ei, atunci când marea artistă a fost în comă.

Impresara nu a mai fost botezată la dată stabilită inițial, ci după aproape doi ani, și asta pentru că Ionela Prodan a fost implicată într-un accident rutier în ziua cea mare şi a fost în comă.

“Eu am avut o relaţie specială cu mama, chiar dacă nu am avut-o de mică lângă mine. Când am avut accidentul de maşină, în momentul impactului mama mă suna că a simţit că s-a întâmplat ceva. Ea când a avut accidentul de maşină îi spunea şoferului: nu merge cu aşa mare viteză, dar oricum trebuie să ajung în timp. Era botezul meu (n.r. al Anamariei Prodan). S-a amânat tot. A plecat toată lumea. M-au botezat la doi ani şi“, a povestit Anamaria Prodan la “Refresh by Oana Turcu”.