Anamaria Prodan a ajuns pe mâna medicilor din Istanbul, după ce a optat să își facă o intervenție non-invazivă la nivelul scalpului. De altfel, tratamentul pe care îl urmează e unul care se întinde pe o durată de aproape trei ani.

Anamaria Prodan, în grija medicilor din Istanbul! La ce intervenție a fost supusă vedeta

Anamaria Prodan nu mai are 20 de ani, însă arată precum multe dintre tinerele din zilele noastre. În plus, ea se numără printre vedetele care sunt foarte atente cu trupul și sufletul lor. Astfel, motivul pentru care impresara se află în Istanbul este reprezentat de tratamentul revoluționar pe care îl urmează pentru podoaba capilară. Acesta constă într-un vaccin care întăreşte firul de păr şi îl face să fie mai des şi mai sănătos. În plus, tratamentul nu necesită internare, dar se face sub anestezie locală. Preţul pentru o astfel de intervenţie este de aproape 3.500 de euro, relatează wowbiz.ro.

Fanii Anamariei Prodan au aflat despre intervenția la care a fost supusă și i-au lăsat numeroase mesaje. “Sănătate și Anul 2019 să fie așa cum vi-l doriți”, “Ești superbă”, “Mereu când te privesc îmi aduc aminte de mama ta… îmi aduc aminte cât de apropiate erați și cât de repede a plecat la ceruri. De fapt, când te privesc, vă văd pe amândouă” sunt trei dintre comentariile lăsate de internauți la postarea vedetei.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.