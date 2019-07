Anamaria Prodan, mărturisiri cutremurătoare: “M-a înjurat şi m-a ameninţat!”

Anamaria Prodan a dezvăluit că, la un moment dat, i-a fost teamă pentru familia ei. Asta din cauza faptului că o persoană puternică din fotbalul românesc îi pusese gând rău și vroia, din tot sufletul, să o distrugă.

Sexy-impresara nu s-a lăsat, însă, intimidată și a mers mai departe, chiar dacă fiica ei, Rebecca, a trăit, la momentul respetiv, un coșmar.

“Eu am avut nişte momente în carieră când am simţit că într-adevăr războiul ăsta a depăşit limita umanului. Copilul meu, Rebecca, ani de zile se uita în spate să vadă dacă venea cineva după noi, dacă ne urmăreşte vreo maşină, daca ne poate face cineva rău. M-au urmărit anumite persoane nopţile cu maşina şi-am avut nişte episoade… Ce mai, de mafie! Nu o să recunoască nimeni niciodată, bineînţeles că nici la poliţie nu mergeau camerele pe DN1. Rebecca era acasă şi-aveam tot felul de nenorociţi care o ameninţau şi când ieşea la balcon o injurau!

Eu nu l-am văzut niciodată pe omul despre care vorbesc să vină el, dar la ce am trăit noi m-am dus la Ambasada Americană şi am spus că vreau protecţie! Am avut bodyguard la vremea respectivă, pe bodyguardul lui Ion Iliescu, preşedintele României. Atunci mi-am luat permis de armă pentru că mi-era frică! Nimeni nu o să înţeleagă asta până nu trăieşte ce-am trăit eu! Şi pentru ce? Pentru că am semnat cu cei mai buni fotbalişti ai României? Eu cred că un barbat adevărat luptă de la egal la egal. Un bărbat care vine şi mă face cur.., proastă şi urâtă are minte de copil de 13 ani”, a declarat Anamaria Prodan pentru gsp.ro in urma cu ceva timp.