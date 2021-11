Anamaria Prodan, noi declarații despre Laurențiu Reghecampf: „Nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut”

Anamaria Prodan a dat cărţile pe faţă şi a vorbit despre situaţia în care se află în ceea ce priveşte căsnicia cu Laurenţiu Reghecampf. Impresara a mărturisit că îi este greu să creadă că totul s-a destrămat, ba mai mult, aceasta explică faptul că în fiecare zi află câte o informaţie neaşteptată.

De câteva zile circulă în presă o informaţie potrivit căreia, Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului din prima căsătorie are împreună cu actuala iubită a tatălui său o firmă. Întreprinderea a fost înființată în anul 2020. Wholesale Trade Concept are drept obiect de activitate comerțul.

Informaţia a marcat-o destul de tare pe Anamaria Prodan care nu se aştepta la acest lucru.

„Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept. Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta.

Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa.

Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei”, a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro

„Mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut”

Întrebată dacă ţine legătura în continuare cu încă soţul său, Anamaria Prodan a mărturisit: „Noi nu comunicăm de foarte multă vreme, nu știu nici asta de ce… Am încercat să fiu dreaptă, că mă cunoașteți și cu binele, și cu răul, că sunt o fire vulcanică și mi se pare ceva împins la extrem. Și cred că nimeni, nu am auzit încă în țară la noi ca cineva să fi făcut așa ceva familiei”, a mai spus impresara pentru sursa citată.

În ceea ce priveşte infidelităţile antreonorului, impresara a dezvăluit faptul că niciodată nu a vrut să creadă ceea ce oamenii din jurul său îi spuneau. Mai mult, de fiecare dată când îşi întreba soţul, acesta nega cu vehemenţă existenţa altor femei în viaţa lui.

„Este un mit că femeia simte, că femeia miroase. Eu am avut o perioadă foarte încărcată, am avut o perioadă cu mama mea pe care am încercat să o salvez și am fost plecată foarte mult timp. Dar am crezut că soțul meu înțelege lucrul ăsta, că mă susține, pentru că noi avem cam totul de la mama mea.

Și mi se pare… nedrept chiar și pentru mama mea, și pentru tatăl lui, care sunt morți și ne privesc de acolo de undeva… Și mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste, mi-e greu și să mă gândesc, mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut pentru că nu ai cum să înțelegi… Nici nu știu dacă doar cuvintele ar fi suficiente.

Când ajungi la o vârstă te gândești, la aproape 50 de ani, ai copii mari, de 22 de ani, de 21, 19, 13, și îți dorești foarte tare să îți crești nepoții, să te uiți cu mândrie la ceea ce ai făcut. Copiii tăi să fie mândri și să se mândrească cu tine… De asta spun că pentru noi e ceva cumplit”, a mai povestit Anamaria Prodan.

„A greșit impardonabil”

Întrebată de ce a negat mereu problemele existente în căsnicia sa, Anamaria Prodan a explicat: „Am negat pentru că nu știam nimic sigur, am negat pentru că nu am crezut nimic. Pentru că l-am întrebat pe Laurențiu de fiecare dată și de fiecare dată și-a cerut iertare pentru tot și a venit acasă. El a venit acasă și am făcut nunta. Am făcut o nuntă superbă, 15 ani de căsnicie în fața preotului, cu cununile pe cap, în fața altarului. Eu cred că nu poți să îți bați joc de Dumnezeu, de copii, și de o viață întreagă”

Deşi spune că încă îl mai iubeşte, Anamaria este conştientă că situaţia dintre ea şi fostul său partener nu mai are cale de întoarcere.

„El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș”, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram