Anamaria Prodan, răsfățată la maximum de soțul ei. Cum a surprins-o Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan este răsfățată la maximum de Laurențiu Regehecampf. După ultimele zvonuri apărute în presă, cei doi par mai îndrăgostiți ca oricând și le închid gura răutăcioșilor.

De Ziua îndrăgostiților, Anamaria Prodan a fost trataă precum o regină. Sexy-impresara a primit un ceas luxos, la care mulți nici măcar nu îndrăznesc să viseze măcar. Iar pe lângă cadoul valoros, Laurențiu Reghecampf a scos-o la o cină romantică pe soția lui. Cei doi și-au sărbătorit iubirea la un restaurant exclusivist din Dubai, la lumina lumânărilor, iar desertul cu petale de trandafiri a fost ”cireașa de pe tort”.

Anamaria Prodan i-ar fi ”spart” casa lui Laurențiu Reghecampf?

Recent, Anamaria Prodan a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Astfel, impresra a fost nevoită să răspundă și la unele curiozități mai incomode. Cum ar fi… dacă, într-adevăr, Anamaria Prodan i-ar fi ”spart” casa lui Laurențiu Reghecampf.

Mariana Pfeiffer şi Laurenţiu Reghecampf au fost căsătoriţi timp de 13 ani, între 1994 şi 2007. Cei doi au avut doi copii, o fetiţă care s-a stins din viață la o vârstă foarte fragedă din cauza unei malformaţii congenitale la inimă, şi un băiat, Luca, acum în vârstă de 18 ani.

„-L-ați despărțit pe Laurențiu Reghecampf de fosta soție?

-Da, dar mi-a explicat că de foarte mulți ani ei nu mai aveau nicio treabă. Eu eram divorțată. Cumva, dacă este să o iei așa ad litteram da, dar la ce mod… Vineri, noi ne-am reîntâlnit după 13 ani și luni l-am cerut de bărbat. Asta a fost marea perioadă în care au trăit tensionați cei doi, l-am întrebat exact în ce perioadă a vieții este. Eu eram divorțată, mi-a explicat că de foarte mulți ani nu mai au niciun fel de legătură și am zis, ok, ce facem, ne-am pierdut o dată, cu mulți ani în urmă, 13 la număr, ne pierdem și a doua oară? Nu! Bun, luni a fost ”Da” răspunsul, ne vor căsători. De atunci am luptat ca noi doi să ne căsătorim și nimeni să nu ne stea în cale”, a fost răspunsul Anamariei Prodan.