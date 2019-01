Anamaria Prodan a vorbit despre divorț: „Nu mai sunt cu Reghecampf”

Anamaria Prodan a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Laurențiu Reghecampf, după ce în ultima vreme s-a tot scris că relația lor nu mai funcționează și sunt pe cale să divorțeze. Ei bine, impresara a mărturisit că este mai fericită ca niciodată alături de soțul și familia ei, iar dacă ar apărea probleme în căsnicia lor, nu s-ar ascunde niciun moment.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca. Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!”. Asta sunt eu!„”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Gsp.

Bolid de 100.000 de euro pentru fiica ei, Rebecca

Anamaria Prodan are două fete, Rebecca și Sarah, de care este foarte mândră, motiv pentru care nu ezită să le răsfețe permanent. De regulă, le cumpără cadouri scumpe. Ultima răsfățată a Anei a fost Rebecca. În această vară, fata ei mai mare, care a atins vârsta majoratului, și-a luat permisul de conducere, motiv numai bun pentru o mașină cadou.

Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani! I-a luat un bolid de lux, pe care a plătit 100.000 de euro. Rebecca a postat, atunci, pe contul personal de socializare, o fotografie cu “bijuteria” pe care a primit-o din partea mamei sale. Este vorba de o cunoscută marcă auto din Germania, al cărei preț pornește de la 100.000 de euro, în funcție de dotări.

Anamaria Prodan Reghecampf este de departe una dintre cele mai bogate femei din România și are cel mai bine plătit soț. După ce au strâns o avere colosală, Anamaria Prodan estimează că locul lor în topul milionarilor s-ar situa printre primii 75 cei mai bogați români. Cei doi dețin o locuință de lux în cea mai bună zonă din Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat imobilul de vis pe care l-au achiziționat-o în urmă cu doi ani.