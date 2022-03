Anca Dumitra: „M-am ținut foarte mult să nu afle…” Gianina din „Las Fierbinți”, interzis la băieți din partea tatălui

Viață amoroasă a actriței, cunoscută pentru rolul Gianinei din “Las Fierbinți”, pare a fi perimată din cauza propriilor părinți. Anca Dumitra s-a confruntat deseori în copilărie cu severitatea tatălui, fost cadru militar, fapt ce o afectează și acum. Ce repercusiuni a avut adolescența restrictivă asupra actriței, aflați chiar acum!?

Anca Dumitra a avut o copilărie dificilă din cauza faptului că era mezina familiei. Actrița, remarcată pentru umorul său din cunoscutul serial „Las Fierbinți” a fost nevoită să suporte autoritatea părinților, privind relațiile adolescentine, chiar și după vârsta majoratului. Vedeta a evitat să aibă o interacțiune deschisă atât cu mama, cât și cu tatăl acesteia, pe fondul atitudinii lor nepermisive, în ceea ce ar fi privit libertatea Ancăi de exprimare.

Cariera în armată a tatălui actriței a avut un efect negativ pentru creșterea Ancăi, modelul patern creând serioase traume și în prezent, dat fiind faptul că actrița nu s-a afișat cu niciun partener până în momentul actual.

Anca Dumitra, singură sau într-o relație ascunsă?

„A aflat, dar nu am vrut să afle (n.r. „relația din adolescență”), m-am ținut foarte mult să nu afle și când a aflat n-a fost bine. Mă așteptam la un dezastru, dar a fost mai nasol decât un dezastru, pentru că efectiv nu a vorbit cu mine. A fost rănit foarte tare, și apoi la 18 ani când am avut discuția de majorat, căci vorba aceea – făceai petrecere cu toată clasa, atunci întâmplător am zis că e un bun prilej să fac cunoștință. Și în seara aia, cel puțin era prietenos tata și am zis: “Să vezi că de mâine zilele se schimbă, să vezi ce ne vizităm!”

Nu, nimic nu s-a schimbat, s-a reîntors la punctul în care era cu o zi înainte de a face petrecerea. Târziu și greu a acceptat, dar acum e mai înțelegător. Înțelepciunea aia de care ziceai că vine la mine cu vârsta, a venit și la el odată cu vârsta, dar nu mai are chestia asta. Înțeleg că tată de fată fiind…ești un pic mai selectiv cu ce e în jurul fiicei tale!” , a declarat actrița în „DA BRAVO! By Mihai Bobonete”

CITEȘTE ȘI: CUI ÎI DATOREAZĂ LIVIU TEODORESCU SUCCESUL ÎN CARIERĂ? FOSTUL CONCURENT DE LA „VOCEA ROMÂNIEI” NU UITĂ CINE L-A AJUTAT SĂ „URCE”

Succesul s-a lipit de Augustin Viziru, însă actorul care se declară un om extrem de indisciplinat pune reușita pe seama propriului șarm. Ce regrete îl încearcă pe “băiatul rău” al cinematografiei românești, aflați chiar acum!

Iar în timp ce alți artiști s-au plâns de efectele nefaste ale pandemiei , care a zdruncinat serios industria muzicală din România și nu numai, Liviu Teodorescu pare puțin nostalgic când vine vorba de purtarea măștii în public. De ce își dorește artistul să redevină invizibil pentru fani, aflați chiar acum dintr-un interviu exclusiv!

VEZI ȘI: AUGUSTIN VIZIRU, PROBLEME GRAVE CU CĂMĂTARII. “NU TE JOCI CU EI CÂND VINE VORBA DE BANI” PASIUNEA PENTRU JOCURI DE NOROC APROAPE CĂ L-A DISTRUS PE ACTOR