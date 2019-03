Anca Pandrea a fost jefuită de hoți, în Piața Obor: ”Am crezut că sunt fani de-ai mei şi de-ai lui Iura, care vor să ştie ce mai fac”

Anca Pandrea a fost prădată de hoți, în piața Obor. Văduva lui Iurie Darie a fost abordată de hoți, care s-au dat drept fani. Au stat de vorbă cu ea însă și au lăsat-o fără telefonul mobil. Totul s-a întâmplat în weekend-ul care tocmai a trecut.

Anca Pandrea a căzut victimă hoților! Totul s-a întâmplat în Piața Obor, în weekend-ul care tocmai a trecut. Văduca lui Iurie Darie se afla la cumpărături atunci când a fost abordată de o mulțime de fani. Doar că… printre ei s-au strecurat și niște hoți care au lăsat-o fără telefonul mobil.

„Am crezut că sunt fani de-ai mei şi de-ai lui Iura, care vor să ştie ce mai fac. Dar după câteva minute bune m-am trezit că nu mai am telefonul şi nu pot să mai sun. Îmi pare rău că din această cauză trebuie să dau telefoane pe la prieteni, să blochez cartela, să-mi schimb abonamentul. Partea cea mai rea este că nu am multe numere salvate, pe unele le-am scris într-o agendă şi nu le am în altă parte. Trebuie să-mi anunţ prietenii că nu mai am numărul acela de telefon şi trebuie să anunţ şi organizatorii unui eveniment, Gala UARF – Uniunea Artiştilor şi Realizatorilor de Film, unde voi lua Diploma Centenară. Am fost invitată alături de mai mulţi actori cunoscuţi şi voi fi acolo să îmi ridic premiul în seara de 25 martie”, a spus Anca Pandrea pentru click.ro.

Anca Pandrea nu-l poate uita pe Iurie Darie

Aproape a leșinat de durere în acea zi neagră de noiembrie a anului 2012, când Iurie Darie, celebrul actor care i-a încântat pe români cu diverse roluri nemuritoare, era chemat de Cel de Sus. Anca Pandrea, soția actorului, a trecut cu mare greutate peste nenorocire, fiind încurajată de cei care i-au fost prieteni și lui Iurie Darie. Timpul s-a scurs în tăcere și pe nesimțite, dar Anca nu-l poate uita! E parcă mereu supărată, îngândurată…

Anca Pandrea a dezvăluit că s-a gândit, pentru o clipă, chiar la sinucidere. Dar a luat, în final, decizia corectă. Mai mult, are de gând să scrie o carte.

“Eram singură, dar în clipa în care mi-au adus tabloul cu Iura am început să conștientizez ce mi s-a întâmplat. Eu nu mai mâncam, fumam foarte mult, beam destul de mult. Ajunsesem să fumez, sperând să ajung la Iura. Dar nu am ajuns la Iura, am ajuns la spital. Sinucidere lentă, nu știu cum să o numesc. Mai am… mai am de scris cartea, dar vin și eu acuși! Nu mai am mult și vin, păpușa mea!”, a spus Anca Pandrea în urmă cu ceva timp.