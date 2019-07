Anca Pandrea și Horia Moculescu primesc o pensie rușinoasă. Abia se descurcă cu banii

Numeroși artiști români, ajunși la pensie, sunt nevoiți să trăiască din sume derizorii, după zeci de ani petrecuți pe scenă, în fața publicului.

Bătrânețea este o haină foarte grea, mai ales dacă ești pensionar în România. Nu fac excepție nici măcar artiștii care și-au dedicat toată viața pentru a încânta suflete, aceștia fiind nevoiți să supraviețuiască din pensii inime.

Un prim exemplu este cel al Maria Dragomiroiu. „Am ieşit la pensie de o lună şi după 40 de ani de muncă am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc?! Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele?! Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?!”, a spus artista la Antena Stars.

Nici Horia Moculescu nu stă mai bine. Chiar dacă a lansat zeci de şlagăre, dar primeşte o pensie de doar 1.400 de lei lunar după 60 de ani de activitate. Acesta îşi rotunjeşte venitul din diverse colaborări la festivalurile din ţară, unde este invitat în juriu.

O altă mare artistă, Maria Ciobanu, care e şi cetăţean american, stă mai bine, deoarece pe lângă o pensie de mizerie din România, mai obţine una de 1.000 de dolari de la statul american.

Dorel Vișan trăiește din ”ciupeli”

Actorul Dorel Vişan a mărturisit că este nevoit să trăiască dintr-o pensie atât de mică, încât a făcut haz de necaz, spunând că pensia lui îi ajunge să cumpere un bilet de avion Cluj-Bucureşti, adică circa 280 € (1.400 de lei) la vremea respectivă. Poate biletul de avion pe ruta aceasta a mai scăzut, însă pensia actorului n-a crescut foarte mult de atunci. În plus, mai are o indemnizaţie de merit pentru cariera lui şi „trăieşte din ciupeli”, cum îi place să spună.

În muzica uşoară lucrurile stau şi mai rău, întrucât majoritatea interpreţilor de la noi nu au fost angajaţi la vreo instituţie de stat şi chiar dacă au plătit impozite la stat, nu beneficiază de vreo pensie. În 2006, după ce s-a zbătut ani de zile pentru ea şi pentru colegii ei, Mihaela Mihai (72 de ani) a obţinut, printr-o lege, o indemnizaţie specială pentru toţi artiştii.

Mitică Popescu ia 1.200 de lei, dar se mai cârpeşte cu colaborarea de la TVR, unde ia pentru emisiunea lui încă 600 de lei. Anca Pandrea nu are nici 1.000 de lei pensie, dar mai este ajutată de prieteni.