Anca Serea a ajuns de urgență la spital

Anca Serea a trecut prin momente de panică atunci când s-a trezit din somn și a acuzat stări de rău. Bruneta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și câteva fotografii din spital.

Internauții s-au îngrijorat rapid după postările făcute de soția lui Adi Sînă. Aceata le-a mărturisit urmăritorilor săi care este starea sa de sănătate și cu ce probleme se confruntă. Anca a spus că initial a crezut că a fost infectată cu COVID-19, însă testele efectuate au ieșit negative.

După mai multe investigații și tratament administrat, frumoasa mămică a spus că se simte mai bine cu excepția somnului.

,,Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.

De asemenea, Anca a dezvăluit că analizele i-au ieșit în parametrii normali și alte investigații care i-au ieșit la fel.

Anca și Adi Sînă au sărbătorit șase ani de căsnicie

Anca Serea și Adi Sînă se iubesc de 6 ani. Ani în care au trecut împreună peste obstacole, au devenit mai uniți ca niciodată și au format o familie numeroasă și binecuvântată. În anul 2015, Anca Serea și Adi Sînă au spus cel mai important „Da” din viața lor. Cei doi și-au unit destinele, iar de atunci sunt de nedespărțiți: