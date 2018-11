Anca Țurcașiu s-a mutat din vila de la Corbeanca! Soțul ei a rămas acolo: “O mutare știe toată lumea ce înseamnă “

Anca Țurcașiu a surprins pe toată lumea când a mărturisit că s-a mutat din vila de la Corbeanca, iar soțul ei, Cristian Georgescu, a rămas acolo. Artista locuiește în București, unde, de curând, şi-a achiziţionat un apartament ultracentral într-un complex rezidenţial de lux.

Anca se consideră norocoasă că a reușit să își achiziționeze un imobil în zona preferată a Capitalei. „Am văzut o groapă săpată lângă blocul nostru și am luat în faza de construcție într-un bloc nou foarte frumos mai mare puțin și practic stăm pe aceeași stradă a fost o minune pt că zona aia este cea mai frumoasă în opinia mea Cotroceni-Panduri.”, a spus Anca Țurcașiu.

Artista nu mai vrea să investească în nimic de acum, doar în călătorii. Luna ianuarie a fiecărui este destinată vacanței, de altfel în anul 2019, va merge împreună cu familia în Costa Rica, Panama și Cuba.

„Stăteam de-o viață într-un apartament mic și am zis că atât cât trăiesc aici pe pământ vreau să fiu fericită și dacă pot să-mi permit și există această posibilitate o fac și o mutare știe toată lumea ce înseamnă, ce balamuc de nedescris. Asta oricum este ultima investiție pe care o fac în această viață într-un perete s-a terminat de acum înainte toate investițiile merg către călătorii. Noi avem în fiecare an luna noastră în ianuarie și plecăm undeva departe o lună. În ianuarie, care a trecut am fost în America de Sud, Patagonia, Buenos Aires, Argentina, Rio de Janeiro, am avut o călătorie absolut minunată, iar în ianuarie 2019 plecăm în Costa Rica, Panama și Cuba.”, a mai spus Anca Țurcașiu, la Xtra Night Show.

Anca Ţurcaşiu – cum se menţine

Anca Ţurcaşiu a explicat în mai multe rânduri cum face să nu îşi strice silueta. În primul rând, are grijă în permanenţă de regimul alimentar, de orarul de somn şi de programul de sport.

Totodată, bea ceaiuri, apă şi mănâncă multe legume crude pentru a avea o digestie bună. În plus, de peste 20 de ani nu mai mănâncă deloc carne. Artista a explicat că nu i-a fost greu să adopte un regim ovo-lacto-vegetarian, pentru este o persoană care, într-adevăr, nu iubeşte carnea. Anca Ţurcaşiu mai are un „secret”, pe care chiar ea l-a dezvăluit: mănâncă în fiecare zi şapte-opt ardei iuţi. (VEZI ŞI: Anca Ţurcaşiu, la cumpărături ”sub acoperire”! A luat două sticle de vin şi…)