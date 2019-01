Anca Țurcașiu și soțul ei, Cristian Georgescu, aniversează 22 de ani de căsnicie! Unde au “fugit“ cei doi

Anca Țurcașiu și soțul ei, Cristian Georgescu, aniversează 22 de ani de căsnicie. Cei doi au ales să meargă într-o vacanță binemeritată și au “fugit“ departe de vremea rece din România, au ales să viziteze America Centrală, după ce și-au început călătoria în Costa Rica.

Anca Ţurcaşiu l-a cunoscut pe medicul Cristian Georgescu în SUA, la scurt timp după ce a ieşit dintr-o relaţie care i-a adus multă fericire, dar care i-a provocat şi multă durere. Înainte ca viaţa să i-l scoată în cale pe medicul stomatolog Cristian Georgescu, cântăreaţa a trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar care s-a încheiat cu lacrimi. Anca Ţurcaşiu s-a iubit cu solistul Gigi Gheorghiu (62 de ani) timp de patru ani, din 1993 până în 1997. Diferenţa de vârstă dintre ei, de 16 ani, nu a împiedicat-o pe Anca să-l iubească enorm pe cel care ne-a furat inimile cu celebra piesă ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, lansată în anul 1993. A fost însă o iubire care i-a provocat multă suferinţă.

Cum îți menține silueta Anca Ţurcaşiu

Anca Ţurcaşiu a explicat în mai multe rânduri cum face să nu îşi strice silueta. În primul rând, are grijă în permanenţă de regimul alimentar, de orarul de somn şi de programul de sport. Totodată, bea ceaiuri, apă şi mănâncă multe legume crude pentru a avea o digestie bună. În plus, de peste 20 de ani nu mai mănâncă deloc carne. Artista a explicat că nu i-a fost greu să adopte un regim ovo-lacto-vegetarian, pentru este o persoană care, într-adevăr, nu iubeşte carnea. Anca Ţurcaşiu mai are un „secret”, pe care chiar ea l-a dezvăluit: mănâncă în fiecare zi şapte-opt ardei iuţi.