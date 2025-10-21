Acasă » Știri » Anda Adam a spus la Asia Express că a fost olimpică la matematică și informatică, dar ce notă a luat la Bacalaureat, de fapt

Anda Adam a spus la Asia Express că a fost olimpică la matematică și informatică, dar ce notă a luat la Bacalaureat, de fapt

De: Andreea Stăncescu 21/10/2025 | 15:51
Anda Adam a spus la Asia Express că a fost olimpică la matematică și informatică, dar ce notă a luat la Bacalaureat, de fapt
Ce note a luat Anda Adam la Bacalaureat
Anda Adam este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România. Încă din adolescență, ea a excelat la materiile de profil real, participând la olimpiade de matematică și informatică. În timpul emisiunii Asia Express, cântăreața și-a demonstrat capacitatea de a-și pune în valoare cunoștințele în situații dificile întâlnite în timpul misiunilor. 

Anda Adam este recunoscută ca una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, iar acum poate fi văzută la Asia Express, unde face echipă cu soțul ei, Joseph Adam. Puține persoane știu că succesul ei nu se limitează doar la muzică, ci se extinde pe mai multe domenii vaste. Vedeta a dovedit încă din adolescență că are înclinații deosebite pentru materiile de profil real, excelând la matematică și informatică și participând la olimpiade în timpul liceului.

Cântăreața a absolvit Liceul „George Călinescu” din București și și-a arătat încă de atunci pasiunea pentru materiile de profil real, obținând media de 9,66 în urma susținerii examenelor la cele trei probe obligatorii.

„Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată. Am obținut 10 pe linie, mă duceam la olimpiadele de matematică, de informatică, unde am ajuns chiar la fazele pe țară”, a povestit artista într-un interviu pentru Agenția de presă mondenă.

Anda Adam a urmat o facultate cunoscută în România

Ce facultate a făcut Anda Adam

Anda Adam a fost sprijinită de familia sa pentru a-și urma visurile în carieră. Mama ei, stabilită în Statele Unite, pregătise toate condițiile pentru ca fiica ei să studieze la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, Harvard, inclusiv prin asigurarea unei surse de finanțare pentru facultate. Totuși, muzica i-a schimbat cursul vieții și a făcut-o să renunțe la studiul pentru hotare.

După lansarea piesei „Nu mă uita” alături de trupa RACLA, ea a devenit rapid populară în industria muzicală din România. Chiar și așa, ea a ales să continue studiile, urmând Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București.

„Mama mea era plecată în Statele Unite ale Americii de doi ani, unde lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul și a mă muta acolo, pentru a studia la Harvard. Mama a vrut să îmi creeze un viitor mai bun, îmi pregătise loc unde să stau și pe cineva care să îmi plătească studiile”, a declarat artista în trecut.

