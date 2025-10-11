Acasă » Știri » De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj al concurentei Asia Express 2025

De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj al concurentei Asia Express 2025

De: Irina Rasoveanu 11/10/2025 | 09:39
De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj al concurentei Asia Express 2025
Anda Adam și fostul ei soț, Sorin Nicolescu

Anda Adam a fost căsătorită timp de aproape 6 ani cu Sorin Nicolescu, bărbatul alături de care are și o fetiță. Concurenta de la Asia Express 2025 a divorțat de fostul soț în anul 2021. Inițial, cei doi au preferat să păstreze discreția cu privire la motivele separării. Ulterior, a ieșit la iveală adevărul despre primul mariaj al artistei. Află, în articol, toate detaliile!

Anda Adam trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Joseph. În cadrul emisiunii Asia Express, vedeta nu a ezitat să spună în nenumărate rânduri cât este de fericită alături de el. Totuși, ea a mai fost căsătorită o dată cu Sorin Nicolescu.

De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu

Anda Adam a avut o relație mediatizată cu Victor Slav, după care și-a găsit fericirea alături de Sorin Nicolescu. Cei doi au început să formeze un cuplu în 2024, iar nunta a avut loc la câteva luni distanță. Ulterior, în noiembrie 2015, au devenit părinții unei fetițe pe care au numit-o Evelin.

După 7 ani de relație și 6 de căsnicie, în anul 2021, Anda Adam și Sorin Nicolescu au decis să meargă pe drumuri diferite. Inițial, cei doi au preferat să păstreze discreția cu privire la motivele divorțului, însă adevărul a ieșit la iveală în cele din urmă.

În urmă cu aproximativ doi ani, invitată într-o emisiune TV, concurenta de la Asia Express a dorit să lămurească faptul că fostul soț nu i-a fost infidel, după mai multe zvonuri apărute în spațiul public. De asemenea, artista a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

„Nu a fost nevoie să-l iert pentru că nu a greșit niciodată. Decizia ca noi să divorțăm a fost luată din cu totul alte motive Si pentru faptul că nu mai exista armonie între noi ca și cuplu. Dar nici vorbă de iertat pentru că a existat o altă persoană sau o altă femeie în viața lui. Declarațiile acelea le-am dat într-o revistă despre familii, unde era vorba de păstrarea familiei și armonia ei”, a declarat Anda Adam în emisiunea 40 de întrebări, cu Denise Rifai.

Anda Adam și fostul ei soț, Sorin Nicolescu

În trecut, Anda Adam a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a spus că și-ar ierta soțul dacă i-ar fi infidel, însă ea a ținut să sublinieze că nu a fost cazul în căsnicia cu Sorin Nicolescu. Decizia despărțirii a fost luată de comun acord.

„În acel context, am spus că aș fi în stare să iert un om dacă își asumă și este responsabil de greșeala pe care a făcut-o. Dar nu s-a ajuns niciodată până acolo, nu a fost cazul. Decizia ne-a aparținut din motive de armonie și tocmai pentru că ne iubim copilul am considerat că este cea mai bună decizie pentru noi”, a mai spus concurenta de la Asia Express.

×