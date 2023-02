Anda Adam, dezvăluiri despe nunta cu Yosif: ”E un motiv de bucurie”

Anda Adam trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa, simțind iubirea alături de Yosif Eudor Mohaci, bărbatul care o face cea mai fericită femeie. Dragostea lor prinde contur rapid, cei doi căsătorindu-se civil pe data de 23 decembrie a anului trecut. Recent, vedeta a făcut noi mărturisiri despre cununia religioasă și petrecerea de nuntă.

Cântăreața și soțul său au planuri mari în ceea ce privește viitorul lor. După ce s-au căsătorit în fața ofițerului de la Starea Civilă, cei doi îndrăgostiți se pregătesc pentru următorul pas: cununia religioasă și petrecerea de nuntă. (CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM ȘI YOSIF MOHACI SE PREGĂTESC SĂ DEVINĂ PĂRINȚI. CUPLUL A FĂCUT ANUNȚUL MULT AȘTEPTAT)

Anda Adam: ,,Nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea”

Dacă Anda Adam și Yosif s-au căsătorit ,,în secret”, fără a ști prea multă lume și aproape fiindu-le doar persoanele dragi, nu în același fel vor proceda și în cazul cununiei religioase.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, artista a mărturisit că, momentan, sunt la stadiul de planificare, pentru ca totul să iasă așa cum ei își doresc.

(VEZI ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE ANDA ADAM, DUPĂ CUNUNIA CIVILĂ. CÂND VA AVEA LOC, DE FAPT, NUNTA)

„Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sina, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a mărturisit Anda Adam, potrivit Spynews.ro.

De asemenea, Anda Adam a menționat că, de această dată, oamenii vor ști despre nunta lor. Cât despre invitați, cântăreața dorește să îi fie aproape prietenii din showbiz, și cei dragi.

„Suntem nehotărâți și indeciși, dar cu siguranță nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea, e un motiv de bucurie și o să vreau să invit toți oamenii din showbiz care îmi sunt prieteni, așa că nu va fi nimic de ascuns pentru că ne dorim ca cei care ne sunt aproape să ne fie alături într-un moment ca acesta și la o super petrecere pe care o vom organiza”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate anterior.