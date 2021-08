Anda Adam, pregătită de pasul cel mare cu noul iubit? ”Nu mai are mult până la nuntă”

Anda Adam este în culmea fericirii de când a apărut în viaţa sa actualul partener, un afacerist din Cluj. Relaţia celor doi este din ce în ce mai serioasă, iar surse din anturajul celor doi au dezvăluit că se apropie şi nunta. Mai mult, prietenii cuplului au făcut dezvăluiri şi despre relaţia pe care o are artista cu soacra sa.

Andam Adam trece printr-o perioadă extrem de frumoasă. Artista iubeşte din nou, după despărţirtea de tatăl fetiţei sale. Deşi nu a făcut până acum declaraţii oficiale cu privire la schimbările prin care a trecut în ultima perioadă, vedeta publică fotografii pe reţelele de socializare în care apare extrem de îndrăgostită.

Mai mult decât atât, blondina nu şi-a mai ascuns relaţia. Prietenii celor doi sunt extrem de bucuroşi pentru ceea ce li se întâmplă şi totodată au dat amănunte neştiute despre povestea lor de dragoste.

CITEŞTE ŞI: ANDA ADAM, IPOSTAZE FIERBINŢI CU IUBITUL! CUM S-A FOTOGRAFIAT ARTISTA

”Soacra o adoră pe Anda”

Anda Adam și afaceristul sunt împreună de patru luni, iar relația lor este una la care mulţi visează. De asemenea, blondina i-a făcut o impresie bună şi soacrei sale, care o adoră.

“Anda e foarte îndrăgostită şi se înţelege bine cu acest băiat. Nu cred că mai are mult până la nuntă. Bine, depinde şi de ce timpuri vin, restricţii etc. Se iubesc mult, iar soacra o adoră pe Anda. Ei se ştiu de mult timp, dar sunt împreună de câteva luni. Soacra ei e moartă după ea”, a dezvăluit un prieten al celor doi pentru click.ro.

Mesajul lui Sorin Nicolescu, după despărțirea de Anda Adam

După ce s-a aflat despre relația Andei Adam cu musculosul din Oradea, Sorin Nicolescu a ținut să transmită un mesaj clar. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții și îi dorește tot ce este mai bun pe lumea asta.

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum, să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit, care m-a ajutat în viață și, cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a spus Andrei Nicolescu, la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram