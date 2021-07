Anda Adam și noul iubit, în așternuturi. Prima fotografie publicată de vedetă cu cel care-i face inima să tresare: ”Îndrăgostită”

Anda Adam și-a găsit liniștea în brațele unui afacerist din Oradea și pare mai fericită ca oricând. Deși au o relație de ceva timp, abia acum artista a publicat prima fotografie cu noul ei iubit.

Anda Adam și tatăl fetiței sale au decis să pună punct mariajului lor. În ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă, artista a negat despărțirea de Sorin Nicolescu. Asta până când s-a aflat despre relația ei cu un afacerist din Oradea. Vedeta și-a asumat, recent, noua poveste de dragoste pe care o trăiește și este în culmea fericirii. (CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM A SPUS CĂ ÎȘI FACE CONT ONLYFANS. BĂRBAȚII AU ÎNNEBUNIT DE PLĂCERE CÂND AU AUZIT VESTEA: “AR FI PRIMA LA CARE M-AȘ ABONA”)

Recent, musculosul din Oradea a publicat un selfie pe contul său de Instagram, în care apărea în așternuturi alături de Anda Adam. Artista nu a repostat fotografia, însă… a postat alta cu bărbatul care îi face inima să tresare din nou.

”Îndrăgostită”, a scris Anda Adam în dreptul imaginii cu noul iubit.

Mesajul lui Sorin Nicolescu, după despărțirea de Anda Adam

După ce s-a aflat despre relația Andei Adam cu musculosul din Oradea, Sorin Nicolescu a ținut să transmită un mesaj clar. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții și îi dorește tot ce este mai bun pe lumea asta.

VEZI ȘI: CUM A APĂRUT, DE FAPT, „SELECTA”, MELODIA CARE A SPART TOPURILE ÎN 2000. ALEX VELEA: „ANDA ADAM M-A LUAT PESTE TOT ȘI PENTRU ASTA-I MULȚUMESC”

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum, să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit, care m-a ajutat în viață și, cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Evelin”, a spus Andrei Nicolescu, la Antena Stars.