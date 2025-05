Andra, în mijlocul unei provocări imense! Viața ei nu mai este doar despre hituri și concerte: ”A venit și rândul nostru”

Andra, copleșită de emoții la fiecare semifinală Românii au talent, recunoaște că scena îi dă palpitații, chiar și după atâția ani. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, artista a mărturisit însă că cea mai grea probă nu e în fața publicului, ci acasă, în rolul de mamă. David, fiul cel mare, a ajuns la vârsta adolescenței, iar Andra recunoaște că nimic nu se compară cu provocările acestui nou capitol din viața de familie.

De 15 sezoane, Andra este sufletul show-ului „Românii au talent”. Jurata trăiește emoțiile concurenților cu o mare intensitate, iar pentru CANCAN.RO a povestit cum o copleșesc reacțiile celor care urcă pe scenă și cum, uneori, are palpitații ca și cum ar concura ea însăși. În exclusivitate, artista ne-a vorbit și despre provocările vieții de familie: cum reușește să jongleze între repetiții, concerte și creșterea copiilor, mai ales acum, când David a devenit adolescent și rolul de mamă e tot mai complex.

CANCAN: Andra, emoții mari la semifinalele Romanii au talent. Trăiești intens fiecare moment, alături de concurenți…

Andra: Vorbeam acuma, de curând, cu cineva că noi trăim toate emoțiile concurenților. Cel puțin mie, efectiv, îmi transpiră palmele când simt un concurent emoționat, pentru că na… noi, fiind mereu pe scenă, eu, ca și cântăreț, întotdeauna știu care sunt emoțiile alea. Știu ce înseamnă, deși am cariera de atâția ani, e greu când ești în fața publicului, e greu să știi că ești la cea mai urmărită emisiune din România și, in același timp, pe scena aia.

Eu, și când mă duc să fac o poză pe scena de la Românii au talent, am emoții. Si atunci pot să înțeleg stările prin care concurenții noștri trec și sunt acolo cu sufletul, sunt cu ei, să le transmit stări bune, să se simtă bine. E greu, într-adevăr, nu pot să zic că e ușor, dar întotdeauna îi sfătuiesc pe concurenți să se bucure de această experiență, că e atât de frumos când se uită apoi… dau pe Youtube și văd, revăd momentele și zic “ia uite, mă, ce bine am fost”.

Ar fi păcat să nu se bucure de moment și să fie relaxați, adică să încerce să pună toată emoția în momentul lor, să redea o emoție că ar fi păcat, rămâne o amintire și poate fi vizionată și vizualizată de tot mapamondul asta.

”Mă simt norocoasă să fac parte dintr-o echipă de la care am de învățat atât de multe”

CANCAN: Spune-mi cum ai descrie acest proiect, că parcă e de o viață în viața ta…

Andra: Eu chiar sunt acolo de la început, și eu și Andi.

Și băieții, Smiley cu Pavel. Ideea e că pe mine mă leagă foarte multe amintiri. Am fost însărcinată cu David în primul sezon, apoi cu Eva. Apoi am văzut colegi care au devenit părinți, iată Smiley. Si mai mulți în echipă. Adică ne povestim “mai ții minte în primul sezon?”… mulți colegi au plecat, au venit, s-au întors au fost foarte multe schimbări, dar poate de asta sunt atât de legată de această emisiune că e o parte din viața mea. De 15 sezoane, iți dai seama, în fiecare sezon, acolo am trăit odată cu concurenții, cu echipa.

Mă simt norocoasă să fac parte dintr-o echipă de la care am de învățat atât de multe, inclusiv de la concurenți, pentru că te întâlnești cu oameni care habar n-au cât talent zace în ei și ce susțin ei. Și iată vin într-o emisiune în care, intr-o experiență de asta de 2-3 apariții pe scenă, preselecțiile, semifinala, finală… învață de la echipa noastră, care este extraordinară sau de la un sfat bine spus sau dat… Să-și arate cât mai bine abilitățile, talentul. Mi se pare pentru un începător…. adică eu aș alege, dacă aș fi la început de carieră, o emisiune ca Românii au talent, iată. Să mergi și să te vadă toată țara și apoi cred că îți este mult mai ușor sa deschizi practice niste usi. E dovedit.

CANCAN: Ce proiecte ai? Cum arată vara pentru tine, în ce mai ești implicată?

Andra: Voi lansa mai multe piese, acum am tot fost în studio in ultima perioadă. Am profitat înainte de sărbători că a fost perioada postului și am stat mai mult în studio. Am făcut foarte multe piese, acum urmează să le filmez și voi filma mai multe odată ca să fie pregătite. Așa, concerte, în iarnă, pregătim concertele de Crăciun, Turneul de Crăciun, așa cum am obișnuit lumea. Pentru asta ne pregătim din septembrie încolo.

Oricum, eu îmi pun pe foaie cam tot ce îmi doresc să fac cu echipa.

Andra: ”Rolul de părinte îmi dă tot felul de teste”

CANCAN: Vacanță ai în plan?

Andra: Vacanță, da, avem în plan și o vacanță când o să ia Cătălin cu emisiunea vacanță la emisiunea “La Măruță”, atunci abia putem să ne luăm vacanță. Pentru mine e mai ușor, eu știu exact când sunt filmările pentru Românii au talent, la el programul e mult mai lung.

Dar nu e o problemă, ne-am descurcat atâția ani. E clar că și copiii s-au dat după noi și noi, după programul copiilor, e ok.

CANCAN: Cum reușești sa gasesti un echilibru între viața profesională și personala?

Andra: Nu a fost niciodată ușor, poate când eram mai tânără, eram mai ușor că aveam alt zvâc. Dar acum mă menţin sau îmi iau energia de la copii și mi se pare că asta fac parte din viața noastră. Nu știu, parcă m-am obișnuit așa, am crescut, m-am maturizat odată cu jobul ăsta de mamă, care e cel mai greu job, cel mai greu servicui pe care l-am. Că muzica am făcut-o de la 7 ani, mi se pare absolut ceva normal, pe când acest rol de părinte imi da tot felul de teste pe care trebuie să știu cum să le trec și n-am mai făcut asta, nu știu. Acum, David a devenit adolescent, adică trebuie să avem grijă cum vorbim, ce, adică sunt sigură că toți părinții trec prin asta, dar iată că a venit și rândul nostru.

