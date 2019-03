Andra, mărturisiri despre depresia postnatală: ”Nu ar trebui să ocolim subiectul, dimpotrivă”

Andra a vorbit deschis, în cadul unui interviu, despre depresia postnatală. Artista crede, cu tărie, că nu trebuie ocolit acest subiect atât de des întâlnit în viața mămicilor.

Este mamă a doi copilași și a reușit, de-a lungul timpului, să se împartă între viața de familie și carieră. Andra a fost printre mămicile norocoase care nu s-au confruntat cu depresia postnatală. Însă artista este la curent cu acest subiect, atât de des întâlnit în viața mămicilor în zilele noastre și trage un semnal de alarmă. (CITEȘTE ȘI: ANDRA MĂRUȚĂ RADIAZĂ DE FERICIRE: „ÎNCĂ DOUĂ SUFLETE NOI”)

„Din păcate, știu ce spun statisticile și mi se pare că nu ar trebui să ocolim subiectul, dimpotrivă. Cu cât vorbim mai mult despre aceste probleme, cu atât vor primi ajutor mai multe persoane. Eu nu am suferit de depresie postnatală și am avut și norocul să am o familie foarte atentă la nevoile mele, la emoțiile mele în perioadele de după nașteri, când și oboseala se acumulase. Cred că e important ca în perioada postnatală să nu te prefaci că totul e ca înainte, să ascunzi ce simți pentru că asta adâncește suferința, sentimentul de singurătate. E important să vorbești cu persoanele iubite despre oboseală, îndoială, panică, iar dacă nu găsești pe cineva să te asculte, să te țină în brațe când plângi, atunci poți vorbi cu un specialist. Numai un psiholog e în măsură să dea sfaturi”, a povestit Andra, pentru viva.ro.

Andra are o familie perfectă

Andra nu are doar o carieră de succes, ci și o viață de familie perfectă, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Vedeta a vorbit despre micuții ei, care îi luminează zilele și o fac fericită. Deși au personalități diferite, David și Eva se înțeleg foarte bine și sunt foarte apropiați. (VEZI ȘI: ANDRA, MĂRTURISIRE-BOMBĂ DESPRE SARCINA DE CARE S-A TOT VORBIT! A SPUS-O ABIA ACUM LA “ROMÂNII AU TALENT”)

“Mi-am dorit ca David să fie destul de mare încât să înțeleagă că vine pe lume încă un membru al familiei, da, dar și să ne bucurăm de primii ani ai fiecărui copil. David e protector cu Eva și o iubește foarte mult. M-am bucurat foarte mult că nu e gelos, că înțelege că familia noastră s-a mărit. Iar Eva îl adoră, îl imită, i se pare interesant tot ce face frățiorul ei mai mare. Au personalități diferite, dar sunt foarte apropiați.

Ca toți copiii, când sunt obosiți se pot certa din orice, ba pe o jucărie, ba pe locul de pe canapea… Dar, în general, nu au nimic de împărțit, sunt la vârste diferite și se joacă diferit. Atunci când facem ceva împreună, jucăm ceva, David o mai lasă pe Eva să câștige, se gândește mereu la ea și mă bucur mult că înțelege că e mai mică.

Nopțile pierdute au fost cele mai grele momente, când copiii erau mici sau când au fost bolnavi. Orice mamă înțelege cred, oboseala acumulată e greu de dus, mai ales când mai ai și alte lucruri de făcut. Dar toate trec”, a mai spus Andra.