Andra Măruță rupe tăcerea! Care e motivul pentru care a plecat de la Vocea României de la Pro TV: “A trebuit să renunț”

Andra Măruță este OUT din juriul emisiunii “Vocea României”, spre tristețea fanilor ei. Talentata cântăreață a fost înlocuită cu o vedetă de la Antena 1, mai exact Horia Brenciu. Vedeta a făcut primele declarații despre părăsirea scaunului roșu de la Voce și a mărturisit că a venit momentul să încheie acest capitol.

„După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la “Românii au talent”, și din grupul de antrenori de la “Vocea României”, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop.

“Vocea României” este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, stiind că este cea mai bună decizie acum!

De “Românii au talent” sunt mult mai atașată dupa 9 sezoane încheiate. Așa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă “Vocii României” și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo”, a declarat Andra pentru VIVA!.

Amintim că Andra și-a anunțat plecarea de la “Vocea României” încă din luna martie. Invitată la DIGI FM, în cadrul emisiunii “Oameni de colecție”, îndrăgita cântăreață a mărturisit că tot ce se întâmplă la filmări o lasă rece și că nu se regăsește. Practic, soția lui Cătălin Măruță a lăsat de atunci să se înțeleagă faptul că va părăsi celebrul show.

Horia Brenciu, primele declarații despre revenirea la “Vocea României”

“Revenirea la Vocea României este neașteptată, binevenită și, recunosc, emoționantă. În acest sezon voi fi calm, liniștit, nu mă voi mișca de pe scaun, nu mă voi certa cu nimeni și sub nicio formă nu voi cânta din când în când cu band-ul emisiunii. Voi fi precum un maestru yoghin. Voi căuta o voce nouă, plină de viață, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu”, a declarat Horia Brenciu.

În trecut, doi concurenți din echipa lui Horia Brenciu, Julie Mayaya și Mihai Chițu, au câștigat trofeul “Vocea României”, iar acum cântărețul revine în emisiune, pregătit de lupta pentru cei mai buni concurenți și cu speranța câștigării celui de-al treilea titlu.