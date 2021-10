Andra, primele declarații despre posibilitatea divorțului de Cătălin Măruță: „Sper să nu ne vărsăm furia unul pe altul”

Andra a vorbit pentru prima dată, în cadrul unui interviu, despre posibilitatea unui divorț de Cătălin Măruță. Artista a făcut dezvăluiri sincere despre căsnicia pe care o are cu prezentatorul TV.

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 15 ani și au o familie fericită. Cei doi copii, Eva și David, le aduc bucurii zilnice, iar familia lor este un etalon pentru fani. Artista a mărturisit că secretul unui mariaj de lungă durată constă în înțelegerea dintre parteneri și dorința de a construi ceva împreună.

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, a declarat Andra pentru VIVA!

Cât despre posibilitatea unui divorț, Andra a dezvăluit că nu s-a pus problema unui asemenea lucru. Artista speră să existe comunicare și înțelepciune din partea amândurora: ”Nu am avut până acum nicio criză majoră, nu. Sper ca mereu să fim înțelepți și să nu ne vărsăm furia unul pe altul, ci să dialogăm sau să ne lăsăm spațiu, dacă avem nevoie”, a mai dezvăluit soșia lui Cătălin Măruță. (CITEȘTE ȘI: CE A SPUS MIHAI BENDEAC DESPRE ANDRA, ÎN PODCAST-UL LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CUM A REACȚIONAT PREZENTATORUL DE LA PRO TV)

Cum a cucerit-o Cătălin Măruță pe Andra

Are o carieră înfloritoare, un soț care o iubește și o susține necondiționat și doi copii care le aduc bucurii zilnic. Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Puțini, însă, sunt cei care știu cum a cucerit-o prezentatorul TV pe artistă. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii pe care o prezenta Cătălin Măruță la TVR.

Andra nu era deloc atrasă de cel care avea să-i devină soț, mai ales că prezentatorul TV avea la acea vreme părul lung. Însă, după ce Cătălin Măruță și-a schimbat look-ul… Andra a început să îl privească cu alți ochi! (VEZI ȘI: CUM REACȚIONEAZĂ ANDRA MĂRUȚĂ CÂND O STRIGĂ EVA INSISTENT. FANII AU SĂRIT ÎN APĂRAREA ARTISTEI: ”ȘI MIE MI SE ÎNTÂMPLĂ LA FEL”)

“Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns am început să-l privesc cu alți ochi”, a povestit Andra, în urmă cu ceva timp.