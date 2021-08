Andra Voloș, implicată într-un scandal uriaș. Este acuzată că a „tras în piept” o creatoare de modă

Andra Voloș s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții. Monica, o tânără creatoare de modă din Iași, o acuză că a apelat la serviciile vedetei pentru a își mări afacerea, dar aceasta nu a respectat contractul.

După ce ar fi contactat-o Andra, Monica ar fi impus unele condiții pe care Andra nu le-ar fi respectat. Creatoarea de modă și-a cerut atât banii pe postarea de pe Instagram, cât și hainele pe care i le-ar fi trimis șatenei să i le promoveze.

Afacerista ar fi primit un răspuns sfidător, apoi scuze, iar la final, block pe toate căile de comunicare. Colaborarea celor două s-a terminat curând, neaducându-i niciun beneficiu profesional Monicăi.

„Povestea a început la sfârșitul anului trecut, când am contactat-o pe această domnișoară. Doream să îmi promoveze hainele. Am vorbit, i-am livrat suma de 500 de euro.

I-am dat o listă de produse, una lungă, de diferite haine și produse pe care ea și prietena ei trebuiau să mi le promoveze, lucru ce nu s-a mai întâmplat. Conflictul a început în momentul în care domnișoara s-a prezentat cu o serie de poze nereușite, în care nu se vedeau calitățile produselor, ci ale ei, fizice.

A doua zi a devenit recalcitrantă și a spus că ea nu își mai dedică timp pentru a-mi face alte poze, și să vin să îmi iau hainele că ea nu își mai dorește această colaborare. Am venit la București, dar atunci și-a schimbat comportamentul, m-a rugat să o iert, să îi mai dau o șansă, să nu încheiem această colaborare. Au fost produse în valoare de aproximativ 4.000 de ron, și 500 de euro postarea”, a povestit Monica, Antena 3.

Replica Andra Voloș

Însă, Andra spune că lucrurile nu au fost chiar așa. Monica ar fi fost cea care, atunci când a fost refuzată, a devenit recalcitrantă și chiar violentă verbal, amenințând-o că o va bate. Ulterior, afacerista și-ar fi cerut scuze de la influenceriță.

„La mine, o postare costă între 800 și 1.000 de euro. Fata asta m-a contactat și mi-a zis dacă pot s-o ajut. I-am spus că da. Apoi i-am zis că eu lucrez doar pe bază de contract.

Mi-a zis că nu are bani, că e la început. Am zis să o ajut, că binele făcut se întoarce. Am ales trei gecuțe de la ea, i-am făcut 10-12 story-uri, deși mă înțelesesem cu ea la patru story-uri. La un moment dat, a dorit o poză anume de la mine, nu am avut timp. Atunci parcă a înnebunit. Mi-a zis că vine să mă bată, că văd eu cine e ea, că mă distruge.

Atunci am anunțat-o că îi dau înapoi cei 500 de euro, plus produsele și să vină să le ia. Pe seară, îmi scrie că vrea din nou să colaborăm, că era nervoasă.

Am înțeles-o pentru că eu, din păcate, sunt o fire iertătoare. Din nou, a început să mă amenințe și să-mi scrie continuu, că vrea banii înapoi. I-am dat block, văd că nu se liniștește. Și să mă lase cu hainele ei, sunt de calitate zero. Am făcut și un giveaway, care la mine e super scump. După ce am postat, mi-a zis că poza nu e ok, ea știind ce poză urma să postez, Nu știu de ce a făcut tot acest tam-tam”, a fost declarația Andrei Voloș.

